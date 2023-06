Вийшов трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty з українським озвучуванням

Нещодавно ми повідомляли, що гра Cyberpunk 2077 отримає українську локалізацію. Мова йшла як про оригінальну гру, так і про доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. На той момент розробники продемонстрували трейлер доповнення, який супроводжувався офіційними українськими субтитрами. А тепер вийшов повністю локалізований трейлер з українським озвучуванням.

Локалізований трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty підготувала команда Sandigo Studio. Це авторська студія озвучення та дубляжу відеоігор. Слід зазначити, що на момент виходу гра Cyberpunk 2077 та доповнення будуть мати офіційну текстову локалізацію. Не виключено, що Sandigo Studio звернеться до компанії CD Projekt з пропозицією створити повноцінну голосову локалізацію. Проте наразі ніяких відомостей з цього приводу немає.

Додамо, наразі Sandigo Studio працює над повноцінною локалізацією гри The last of us Part 1 та League of Legends. Будемо сподіватись, що завдяки зусиллям українських локалізаторів ставатиме дедалі більше ігор з якісним повноцінним перекладом.