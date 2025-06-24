«Потрібно ще трохи часу в духовці»: CD Projekt RED відклала патч 2.3 для Cyberpunk 2077

Джонні Сільверхенд сидить, як сумний Кіану Рівз / Cyberpunk 2077

Патч 2.3 для Cyberpunk 2077 не вийде 26 червня, як планувалося, бо CD Projekt Red потребує додаткового часу.

Розробники обіцяють оновлення «за масштабом схоже на версію 2.2». Це означає: варто очікувати не просто виправлення багів, а новий контент чи, можливо, навіть повноцінне DLC. Чутки стали ширитися після того, як гру портували на Switch 2.

CDPR прагне повторити масштаб попереднього великого патча, який додав кастомізацію для Ві, фарбування авто, покращення фоторежиму та поїздки з Джонні Сільверхендом. Той патч 2.2 вийшов несподівано — майже через рік після глобального оновлення 2.1. Багато гравців тоді вже вважали, що підтримку гри завершено.

«Спочатку ми сподівалися випустити оновлення 2.3 вже 26 червня. Однак нам потрібно трохи більше часу, щоб бути повністю задоволеними результатом — ми націлюємося на масштаб, подібний до оновлення 2.2», — пишуть на обліковому записі Cyberpunk в BlueSky.

Що саме увійде до версії 2.3 — поки що таємниця. Усі подробиці CDPR тримає в таємниці, тому фанати почали спекулювати, чи не зʼявиться в 2.3 довгоочікуваний режим New Game+. Раніше CDPR скептично ставилася до цієї ідеї, але фанати просили режим роками.

«Потрібно ще трохи часу в духовці, друзі. Хочемо переконатися, що все зроблено як слід і відполіровано для вас. Обіймаємо, дякуємо за вашу любов до нашої гри — це неймовірно надихає та мотивує», — пише заступник директора гри Павел Саско.

Оновлення 2.3 може стати останнім великим патчем для гри. З огляду на те, що студія вже активно працює над The Witcher 4 та розробкою Cyberpunk 2 це цілком можливо. Хоча офіційного підтвердження немає, повернення CDPR до гри після релізу на Switch 2 говорить саме за себе: ми отримаємо сюрприз. Сподіваємося не просто з фіксами.

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Джерело: Games Radar