Виробник «‎заліза» на Linux оголосив IPO та оцінив себе у $75 млн

Компанія Purism, відома розробкою смартфонів Librem 5, ноутбуків з Linux та іншим апаратним забезпеченням, орієнтованим на конфіденційність, оголосила про перше публічне розміщення акцій на платформі StartEngine.

Purism оцінила себе у $75 млн та оприлюднила частину фінансової інформації, згідно з якою доходи й продажі за 2022 рік склали $8,2 млн, а собівартість проданих товарів — $4,2 млн. Водночас компанія має $6,7 млн короткострокових та $15,1 млн довгострокових боргів. Чистий прибуток — -$479 тис., у порівнянні з -$2,7 млн у 2021 році.

В документах SEC, переглянутих Phoronix, компанія пояснює, що її оцінка базується на коефіцієнті доходу 9,15x. Purism зазначає, що Google придбала Android за $50 млн у 2005 році, порівнюючи власні зусилля з PureOS Librem 5 із раннім станом Android на момент придбання; а також згадує придання IBM Red Hat з коефіцієнтом 10x у 2019 році. Компанія пише, що і Red Hat, і Purism — у п’ятірці найбільших учасників інструментарію GTK і обидва інвестують у настільний комп’ютер Linux.

Згідно з документами, більша частина боргу компанії припадає на конвертовані облігації.

У звіті також зазначається, що більшу частину доходу Purism торік принесли ноутбуки ($2,58 млн) та мобільні телефони ($2,4 млн). Інше обладнання — $834 тисячі, аксесуари — $105 тисяч, передплати — $62 тисячі, послуги підтримки — $2,1 млн.