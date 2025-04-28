Витримує 1000+ циклів. Kuxiu представила перший у світі «твердотільний павербанк» для смартфонів

Kuxiu

Австралійська компанія Kuxiu випустила перший у світі, як заявляється, напівтвердотільний зовнішній акумулятор для смартфонів з підтримкою MagSafe для iPhone.

Зазначається, що напівтвердотільний зовнішній акумулятор KUXIU S2 ємністю 5 тис. мАг підтримує Qi2 для бездротової зарядки 15 Вт. При напрузі у 3,8 В (19 Вт·год) він зберігає достатньо енергії, щоб повністю заряджати більш старі версії iPhone.

Твердотільні акумулятори, що не містять всередині рідкого електроліту, вважаються більш безпечними і довговічними за традиційні Li-ion-батареї. Однак наразі повністю твердотільні акумулятори не виробляються масово через високу вартість виробництва. Якщо кількість рідкого електроліту становить від 5 до 10% від ваги активної частини батареї, її зазвичай класифікують як напівтверду. Менш ніж 5% — це квазітверда. 0% — повністю твердотільна.

Акумулятор Kuxiu S2 містить твердо-рідинний змішаний електроліт, який представляє подібну до гелю суміш. Kuxiu вказує S2 як літій-полімерну батарею, які відомі відносно нетривалим терміном роботи і низькою щільністю енергії. Однак твердий електроліт у твердотільних акумуляторах може виготовлятись з різноманітних матеріалів, зокрема, з кераміки та полімерів. Таким чином, це цілком може бути перший у світі зовнішній акумулятор, який використовує твердотільну батарею.

Електроліт у Li-ion-батареях, ймовірно містить до 25% рідини, що робить їх більш вразливими до витоків, теплового розширення і спалахування. Зовнішній акумулятор Kuxiu S2 частково має властивості твердотільної батареї, що захищають його від подібних негативних сценаріїв.

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У компанії стверджують, що їхній акумулятор легко витримує до 1 тис. циклів зарядки-розрядки. Kuxiu заявляє про покращену щільність енергії 360 Вт·год/кг порівняно з 300 Вт·год/кг для рідинних елементів. S2 компактний та легкий: 10,4 x 6,7 x 1,0 см / 145 г.

Kuxiu заявляє, що зовнішній акумулятор S2 «забезпечує приблизно 1,2 повних заряду для iPhone». На практиці повністю заряджений зовнішній акумулятор зміг зарядити iPhone 15 Pro до 98%, а після цього розрядився. Порт USB-C у нижній частині S2 має функцію наскрізного пропускання, тому можна одночасно заряджати зовнішній акумулятор і магнітно прикріплений iPhone.

Power Bank також може заряджати пристрої без Qi2 завдяки двонаправленому порту USB-C. Це корисно для заряджання таких пристроїв, як навушники-вкладиші та телефони Android з потужністю до 20 Вт. Однак вартість пристрою наразі складає близько $80.

Джерело: The Verge