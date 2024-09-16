Apple збільшила на 20% вартість заміни акумулятора для iPhone 16 Pro

Apple оприлюднила ціни на ремонт iPhone 16 — і деякі суттєво відрізняються від пропозицій для торішніх моделей (мова йде про вартість, передбачену після завершення гарантії).
За заміну батареї iPhone 16 Pro або iPhone 16 Pro Max в магазинах Apple Store доведеться заплатити $119, тоді як за моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max просили близько $99. Це зростання у 20% від попередньої ціни, а сама пропозиція включає вартість акумулятора та обслуговування (водночас комісія може різнитися в сторонніх авторизованих постачальників послуг Apple).
Заміна екрана в трискладаному HUAWEI Mate XT коштуватиме, як новий iPhone 16 Pro Max
Для стандартних iPhone 16 і iPhone 16 Plus плата залишається незмінною — на рівні $99.
Безплатну заміну батареї можуть отримати власники розширеної гарантії AppleCare+, однак лише у випадку коли акумулятор зберігає менш як 80% від початкової ємності.
За словами Apple, усі чотири моделі iPhone 16 оснащені більшими акумуляторами, і отримали внутрішній редизайн для покращеного розсіювання тепла. Ходили чутки про використання металевого корпусу для акумуляторів певних моделей, однак вони підтвердяться лише після демонтажу.
Вартість заміни батареї для iPhone 13 — iPhone 16 у США:
- iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max: $119
- iPhone 16 і iPhone 16 Plus: $99
- Усі чотири моделі iPhone 15: $99
- Усі чотири моделі iPhone 14: $99
- Усі чотири моделі iPhone 13: $89
Рейтинг цін iPhone 16 та iPhone 16 Pro: найдешевше в США — і майже вдвічі дорожче в Туреччині
Джерело: macrumors
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: