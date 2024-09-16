Apple збільшила на 20% вартість заміни акумулятора для iPhone 16 Pro

Apple оприлюднила ціни на ремонт iPhone 16 — і деякі суттєво відрізняються від пропозицій для торішніх моделей (мова йде про вартість, передбачену після завершення гарантії).

За заміну батареї iPhone 16 Pro або iPhone 16 Pro Max в магазинах Apple Store доведеться заплатити $119, тоді як за моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max просили близько $99. Це зростання у 20% від попередньої ціни, а сама пропозиція включає вартість акумулятора та обслуговування (водночас комісія може різнитися в сторонніх авторизованих постачальників послуг Apple).

Для стандартних iPhone 16 і iPhone 16 Plus плата залишається незмінною — на рівні $99.

Безплатну заміну батареї можуть отримати власники розширеної гарантії AppleCare+, однак лише у випадку коли акумулятор зберігає менш як 80% від початкової ємності.

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За словами Apple, усі чотири моделі iPhone 16 оснащені більшими акумуляторами, і отримали внутрішній редизайн для покращеного розсіювання тепла. Ходили чутки про використання металевого корпусу для акумуляторів певних моделей, однак вони підтвердяться лише після демонтажу.

Вартість заміни батареї для iPhone 13 — iPhone 16 у США:

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max: $119

iPhone 16 і iPhone 16 Plus: $99

Усі чотири моделі iPhone 15: $99

Усі чотири моделі iPhone 14: $99

Усі чотири моделі iPhone 13: $89

Джерело: macrumors

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