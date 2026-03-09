Apple планує абсолютно нову модель MacBook Ultra з сенсорним екраном і вищою ціною, — Гурман

Depositphotos

Apple має наміриє цього року випустити новий MacBook Ultra з OLED-дисплеєм, сенсорним екраном і вищою ціновою позицією, повідомляє Марк Ґурман з Bloomberg. Він розкрив цю інформацію у своєму останньому інформаційному бюлетені “Power On”.





Хоча від Apple давно очікували випуску нових MacBook Pro серії M6 з OLED-дисплеями, сенсорним функціоналом і новим, тоншим дизайном у четвертому кварталі 2026 року, Ґурман перевернув цей слух з ніг на голову, припустивши, що йдеться про абсолютно новий вид MacBook, а не про ‌MacBook Pro‌. Замість того щоб стати наступником щойно анонсованих MacBook Pro на M5 Pro та M5 Max, MacBook Ultra стане новим ноутбуком Apple найвищого рівня.

“Ці майбутні ноутбуки, найімовірніше, займуть позицію вище за нинішні MacBook Pro на M5 Pro та M5 Max, а не замінять їх. Хоча Apple могла б зберегти традиційну назву MacBook Pro, лейбл MacBook Ultra чіткіше сигналізував би про їхнє місце на вершині лінійки. Одне очевидно: Apple знову впевнено рухається у преміальний сегмент”, — пише Гурман.

Він зазначив, що коли Apple вперше встановила OLED-дисплеї в iPhone X у 2017 році та iPad Pro у 2024 році, вона одночасно підняла ціну приблизно на 20%. Як наслідок, Ґурман вважає, що подібне підвищення ціни у зв’язку з першим в історії MacBook OLED-дисплеєм є цілком імовірним і допоможе просунути ‌MacBook Pro‌ у ще вищий ціновий сегмент. Це вписується в ширшу тенденцію Apple, де компанія прагне пропонувати більше моделей у більшій кількості цінових діапазонів, наприклад новий MacBook Neo за безпрецедентною ціною $599, щоб конкурувати з бюджетними пристроями на Windows та Chromebook. Те саме відбувається і у верхньому ціновому сегменті — доступних преміальних варіантів більше, ніж будь-коли раніше.

“Це продовжиться цього року з виходом першого складаного ‌iPhone‌ з орієнтовною ціною $2 тис., великим внутрішнім дисплеєм і підекранними сенсорами, а також нових AirPods, що за ціною перевершать нинішні AirPods Pro і займуть вершину лінійки завдяки камерам комп’ютерного зору для передачі даних Visual Intelligence до Siri. Припускаю навіть, що ці продукти можуть отримати назви iPhone Ultra і AirPods Ultra”, — передбачає Гурман.

Хоча назва “MacBook Ultra” ще не визначена, Ґурман явно більше не називає пристрій ‌MacBook Pro‌, натомість іменуючи його “MacBook із сенсорним екраном і OLED-дисплеєм вищого класу”. Він застеріг, що Apple “може зберегти традиційну назву ‌MacBook Pro‌”, однак монікер MacBook Ultra “чіткіше сигналізував би про його позицію на вершині лінійки”. Ґурман очікує, що пристрій вийде у другій половині 2026 року. 9to5Mac зазначає, що якщо MacBook Ultra вийде наприкінці року, Apple потенційно може побити власний рекорд у 286 днів між оновленнями MacBook Pro.





“Перш ніж хтось надто захопиться — MacBook Pro з сенсорним екраном не відчуватиметься як iPad. Це MacBook Pro, який ви знаєте протягом останніх двох десятиліть — лише з сенсорним екраном як бонусом”, — додає Гурман.

Гурман також розкрив деякі нюанси щодо інтерфейсу. Так, користувачі зможуть торкатися або клікати на елементи екрану, а керування змінюватиметься залежно від способу введення. Наприклад, якщо торкнутися елемента в рядку меню, з’явиться більший набір елементів управління, оптимізованих для дотику. Підтримуватимуться жести iPad — зведення пальців для масштабування та швидке прокручування.

