Витяг про несудимість тепер можна отримати онлайн в застосунку «Дія»

Як повідомляє Мінцифри, в застосунку “Дія” з’явилися нова послуга. Цього разу мова йде про один з часто запитуваних документів — витяг про несудимість. Він буває потрібен у багатьох життєвих ситуаціях: щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Щороку цей документ отримує приблизно 1 млн людей, зазначає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Віднині отримати витяг про несудимість можна онлайн у “Дії”. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Щоб отримати витяг про несудимість у “Дії”, потрібно:

У застосунку перейти в розділ “Послуги”; Обрати “Довідки та витяги” — “Витяг про відсутність судимості”; Далі слід вибрати тип та мету запиту; Потім треба заповнити дані про себе; На фінальному етапі необхідно надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І користувач одразу отримає його на телефон.

“Через 5 хвилин після отримання витягу вам надійде пуш-сповіщення”, — відзначив Михайло Федоров.

Щоб скористатися новою послугою з отримання витягу про несудимість онлайн, необхідно оновити застосунок “Дія” до останньої версії.

Сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA та ДП «Інфотех».

Джерело: Мінцифри