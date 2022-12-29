Waze тестує нові сповіщення, що попереджають водіїв про аварійно небезпечні дороги — на картах їх виділятимуть червоним кольором

Нова бета-версія Waze — навігаційного застосунку від Google — може сповіщати користувачів про розташовані поблизу дороги з високим ризиком аварій.

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Дороги, на яких за статистикою стається найбільше ДТП, у застосунку позначатимуть червоним кольором. Але якщо ви вже їдете по одній з них — цього може не статися, зазначає видання Geektime. Функція передбачає виведення на екран лише одного сповіщення, можливо для того, щоб запобіжні заходи не відвертали увагу водія.

Якщо ви маєте доступ до бета-версії, то Waze надішле наступне повідомлення:

“Використовуючи звіти водіїв і ваш маршрут, ми можемо надіслати вам сповіщення про “Історію аварій” на деяких дорогах”.

Хоча ця функція доступна лише в бета-версії, вона, швидше за все, незабаром стане доступною для широкого загалу. Якщо водії все ж таки не захочуть отримувати сповіщення — їх можна вимкнути в налаштуваннях застосунку.

Це одне з перших нововведень Waze після того, як команду застосунку об’єднали з групою, яка контролює Google Maps. Раніше цього місяця Google оголосив про злиття, і як зазначила керівниця PR-відділу Waze Керолайн Бурдо “команди виграють від подальшого посилення технічної співпраці”. Зміни також стосуються відходу генерального директора Waze Нехи Паріха, та збіглися з планами Google скоротити витрати в масштабах всієї компанії.