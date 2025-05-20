WhatsApp «скопіював» понад 80% функцій з Telegram — Дуров показав інфографіку

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Павло Дуров, який раніше називав WhatsApp «жалюгідною копією» Telegram, оприлюднив інфографіку, що нібито доводить, що месенджер Meta скопіював в них «понад 80%» функцій.

В інфографіці серед іншого згадуються такі опції, як канали, редагування повідомлень, попередній перегляд посилань, опитування, реакції на повідомлення і подібне — із зазначенням часу запуску, який демонструє, що Telegram отримав їх «за роки» до появи у WhatsApp.

«Мало хто з користувачів WhatsApp усвідомлює, що вони використовують копію. Понад 80% його функцій було скопійовано з Telegram — роками пізніше», — написав Дуров у дописі.

Паралельно Дуров запустив конкурс, де запропонував винагороду у $50 000 для того, хто створить найкраще вірусне відео про те, як Telegram «завжди на роки випереджав свою дешеву копію — WhatsApp». Наприкінці він уточнив, що усі ці заходи запроваджені, оскільки WhatsApp був спійманий на «чорній піар-кампанії з наклепами проти Telegram».

Зазначимо, що початково компанію, яка створила WhatsApp, заснував програміст українсько-єврейського походження Ян Кум і американець Браян Ектон, тоді як вже з 2014 року вона перейшла у володіння тодішнього Facebook (нині Meta). Угоду оцінили у шалені $19 млрд — Instagram, для порівняння, обійшовся компанії у $1 млрд.

Telegram був заснований у 2013 році, і в останні роки набуває дедалі більшої популярності (у березні Дуров звітував про 1 млрд користувачів) — поряд із претензіями щодо співпраці із російськими спецслужбами, і натомість відмові співпрацювати з правоохоронцями інших країн. У серпні 2024 року Павла Дурова затримали у Франції, де він пробув близько пів року, стикнувшись із 12 звинуваченнями, пов’язаними з роботою месенджера (розповсюдження матеріалів сексуального насильства над дітьми та сприяння тероризму в тому числі).

Зазначимо, що на цей час Telegram лишається основною мережею, через яку українці переглядають новини — таких близько 73%, хоча за рік його частка зросла лише на 1%.