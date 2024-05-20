Microsoft анонсувала Copilot+ PC ─ ноутбуки із вбудованими можливостями генеративного штучного інтелекту

Microsoft робить значний поштовх для впровадження ШІ в ноутбуки. Компанія представила новий бренд Copilot+ PC ─ ПК з Copilot+. Він покликаний підкреслити, що Windows-ноутбуки оснащені вбудованими апаратними ресурсами для обробки задач ШІ та підтримують функції ШІ в операційній системі.

Функції ШІ стануть можливими завдяки нейронному процесору, який входить до складу ноутбуків. Однією з головних функцій, яку він забезпечить, є Recall. Вона має використовувати штучний інтелект для створення «фотографічної пам’яті» з можливістю пошуку всього, що ви робили та бачили на своєму ПК. Ноутбуки працюватимуть із більш ніж 40 моделями штучного інтелекту як частиною Windows 11 для забезпечення цих нових функцій. Вбудований помічник Microsoft на базі штучного інтелекту, Copilot, також отримає підтримку моделі GPT-4o.

Юсуф Мехді, виконавчий директор Microsoft з Windows, сказав, що нові ноутбуки будуть «на 58% швидшими», ніж MacBook Air із процесором M3, а час автономної роботи становитиме «весь день». Microsoft очікує, що протягом наступного року буде продано 50 млн ноутбуків під брендом Copilot+ PC.

До Copilot+ PC є певні апаратні вимоги. Вони повинні мати блок NPU, щонайменше 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD місткістю не менше 256 ГБ. Arm-версії на базі процесорів Qualcomm повинні забезпечувати до 15 годин автономної роботи під час вебсерфінгу.

Такі системи пропонуватиме сама Microsoft в рамках лінійки Surface, а також їх випустять ключові партнери, як от Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer та Asus. Хоча компанія робить значний поштовх для впровадження чипів Arm на Windows-ноутбуки, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла сказав, що ноутбуки з чіпами Intel та AMD також матимуть ці функції ШІ.

Microsoft розглядає ці пристрої як початок нової ери Windows-ноутбуків. Перехід до чипів на базі Arm може істотно збільшити термін служби батареї на таких ноутбуках. А нові функції штучного інтелекту розроблені для роботи на апаратних ресурсах процесора. Це дві великі ставки на неперевірене апаратне та програмне забезпечення. Якщо вони спрацюють, то можуть стати трансформаційними змінами для Windows-ноутбуків.

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Джерело: The Verge

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