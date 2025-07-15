Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше

Microsoft додає адаптивне енергозбереження у Windows 11 / Depositphotos

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Раніше енергозбереження у Windows 11 було доволі простим. Коли рівень заряду батареї падав до певного значення (наприклад, до 20%), система вмикала заощадження енергії. Це викликало зниження яскравості екрана, зменшення частоти процесора, вимкнення візуальних ефектів, обмеження фонових процесів. Все це робилося у спробі витиснути з батареї максимум.

Але тепер Microsoft вирішила змінити підхід. Кілька тижнів тому в тестових збірках Windows 11 ентузіасти виявили новий режим адаптивного енергозбереження. Але на той час він не працював належним чином. Однак тепер в новій збірці Windows 11 Canary новий адаптивний режим енергозбереження нарешті запрацював в попередньому перегляді для користувачів ноутбуків та планшетів.

Новий підхід до енергозбереження у Windows 11 враховує не лише рівень заряду, а й додаткові фактори, як от поточне навантаження на систему або стан живлення. Тобто система може вмикати режим енергозбереження навіть тоді, коли заряд ще високий, але вже є сенс знизити споживання енергії. Крім того, екран не затемнюється, що досить важливо для ноутбуків і планшетів.

У примітках до випуску збірки Windows 11 27898 корпорація Microsoft зазначила, що нова адаптивна функція енергозбереження доступна за бажанням користувача. Стандартно й надалі використовується режим активації енергозбереження в залежності від рівня заряду батареї. Отже користувачу доведеться вмикати нову функцію вручну. Хоча Microsoft експериментує і вмикає адаптивний режим деяким користувачам Windows Insider автоматично. Якщо він вам не підходить, його можна вимкнути в Параметри > Система > Живлення і акумулятор.

Цікаво, що Microsoft впровадила цю функцію після масової критики Windows 11 за надмірне використання ресурсів та слабку оптимізацію для портативних ігрових пристроїв. У відповідь компанія також анонсувала полегшену версію Windows 11 спеціально для портативних ігрових консолей.

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Джерело: neowin