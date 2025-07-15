Новини Софт 15.07.2025 comment views icon

Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
Microsoft додає адаптивне енергозбереження у Windows 11 / Depositphotos

Раніше енергозбереження у Windows 11 було доволі простим. Коли рівень заряду батареї падав до певного значення (наприклад, до 20%), система вмикала заощадження енергії. Це викликало зниження яскравості екрана, зменшення частоти процесора, вимкнення візуальних ефектів, обмеження фонових процесів. Все це робилося у спробі витиснути з батареї максимум.

Але тепер Microsoft вирішила змінити підхід. Кілька тижнів тому в тестових збірках Windows 11 ентузіасти виявили новий режим адаптивного енергозбереження. Але на той час він не працював належним чином. Однак тепер в новій збірці Windows 11 Canary новий адаптивний режим енергозбереження нарешті запрацював в попередньому перегляді для користувачів ноутбуків та планшетів.

Новий підхід до енергозбереження у Windows 11 враховує не лише рівень заряду, а й додаткові фактори, як от поточне навантаження на систему або стан живлення. Тобто система може вмикати режим енергозбереження навіть тоді, коли заряд ще високий, але вже є сенс знизити споживання енергії. Крім того, екран не затемнюється, що досить важливо для ноутбуків і планшетів.

У примітках до випуску збірки Windows 11 27898 корпорація Microsoft зазначила, що нова адаптивна функція енергозбереження доступна за бажанням користувача. Стандартно й надалі використовується режим активації енергозбереження в залежності від рівня заряду батареї. Отже користувачу доведеться вмикати нову функцію вручну. Хоча Microsoft експериментує і вмикає адаптивний режим деяким користувачам Windows Insider автоматично. Якщо він вам не підходить, його можна вимкнути в Параметри > Система > Живлення і акумулятор.

Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
Microsoft додає адаптивне енергозбереження у Windows 11

Цікаво, що Microsoft впровадила цю функцію після масової критики Windows 11 за надмірне використання ресурсів та слабку оптимізацію для портативних ігрових пристроїв. У відповідь компанія також анонсувала полегшену версію Windows 11 спеціально для портативних ігрових консолей.

Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ

Джерело: neowin

Популярні новини

Обмеження ШІ «злітають», якщо зафлудити його жаргоном і нісенітницею, — дослідження
Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі
Астронавтка МКС сфотографувала загадкове явище в атмосфері
Ілон Маск оголосив про створення політичної партії
Квитки на «Одіссею» продаватимуть за рік до прем’єри — з’явився розклад сеансів, хоча трейлеру досі немає
SSD у відеокарті? Дайте два. Саме стільки слотів M.2 має прототип Colorful
Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають
Нанороботи залізуть в ніс, щоб почистити його краще за ліки, — китайські вчені
Перший погляд на Sci-Fi бойовик Afterburn — Ольга Куриленко і Дейв Батіста полюють на «Мона-Лізу» у постапокаліпсисі
Розробник Amazon вже рік працює по 30 хвилин на день — через «дискримінацію» від колег з Індії
Україна створила власну КАБ — 500 кг, 60 км, відео випробування
Death Stranding 2 має приховану катсцену, яку можна побачити лише у свій день народження
Тисячі жителів Норвегії стали «мільйонерами» через помилку в коді держлотереї — виграші завищили в 10 000 разів
Коли ChatGPT зводить з глузду — OpenAI найняла психіатра, щоб стежити за цим
Відомий сайт забув про ембарго і видав огляд «Супермена» заздалегідь, вердикт — останній цвях в «труну супергероїки»
Дешевша Tesla чи зменшена Model Y? Помічений дивний прототип авто
Творець Twitter запустив другий за тиждень застосунок — цей створений із ШІ і змусить вас «торкатися трави»
Представлений Geely Galaxy A7 — гібридний седан із запасом ходу понад 2100 км та ціною від $14,5 тис.
Представлені Xiaomi Watch S4 41 мм та Smart Band 10 — флагманські можливості за невелику ціну
Грамотні запити в ChatGPT можуть врятувати життя — краще не робити друкарських помилок
Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати