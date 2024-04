X/Twitter дарує сині галочки людям, в яких понад 2,5 тис. «друзів» із передплатою Premium

Учора кілька журналістів написали на X, що до них у профілі раптово повернулися сині чеки — позначки, які раніше відображали верифіковані профілі, а нині доступні тим, хто оформив преміальну передплату у соцмережі.

Ілон Маск в окремому дописі раніше зазначав: будь-які акаунти, на які підписані понад 2 500 користувачів з передплатами Premium або Premium+, отримують функції Premium безплатно — тоді як акаунти з понад 5 000 преміальних «друзів» отримають функції Premium+ (тарифу без реклами).

based on all the confused tweets i’m seeing, it looks like Twitter / X is starting to really ramp up the roll out of this now

if you suddenly have a blue checkmark even though you’re not paying for one, this is why: pic.twitter.com/T1XaBEeGgn

— Matt Binder (@MattBinder) April 3, 2024