Новини Софт 04.04.2024 о 14:04 comment views icon

X/Twitter дарує сині галочки людям, в яких понад 2,5 тис. «друзів» із передплатою Premium

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Катерина Даньшина

Авторка новин

X/Twitter дарує сині галочки людям, в яких понад 2,5 тис. «друзів» із передплатою Premium

Учора кілька журналістів написали на X, що до них у профілі раптово повернулися сині чеки — позначки, які раніше відображали верифіковані профілі, а нині доступні тим, хто оформив преміальну передплату у соцмережі.

«Як впливовому учаснику спільноти на X ми надаємо вам безплатну передплату Premium», — йдеться в повідомленнях, які надійшли користувачам.

Ілон Маск в окремому дописі раніше зазначав: будь-які акаунти, на які підписані понад 2 500 користувачів з передплатами Premium або Premium+, отримують функції Premium безплатно — тоді як акаунти з понад 5 000 преміальних «друзів» отримають функції Premium+ (тарифу без реклами).

До цього X вже дарував безплатні сині галочки — однак лише користувачам з мільйонною аудиторією та деяким знаменитостям чи компаніям.

У чому ж причина такої щедрості? Сайт Engadget припускає, що X прагне мати більше «перевірених» журналістів — у зв’язку з останніми подіями (землетрус на Тайвані, вибори в Туреччині, обвал Балтиморського мосту) деякі користувачі скаржилися, що сайт більше «не є золотим стандартом новинної платформи, яким раніше вважався».

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Проте, не всі користувачі зраділи подарункам від Ілона Маска — останнім часом синя галочка вважалась скоріш привілеєм тих, хто не пошкодував грошей на X, а не ознакою достовірного акаунту.

«В мене синя галочка, я стала промоутером Shibacoin», — написала журналістка Business Insider Кеті Нотопулос.


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