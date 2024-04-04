X/Twitter дарує сині галочки людям, в яких понад 2,5 тис. «друзів» із передплатою Premium

Учора кілька журналістів написали на X, що до них у профілі раптово повернулися сині чеки — позначки, які раніше відображали верифіковані профілі, а нині доступні тим, хто оформив преміальну передплату у соцмережі.
«Як впливовому учаснику спільноти на X ми надаємо вам безплатну передплату Premium», — йдеться в повідомленнях, які надійшли користувачам.
Ілон Маск в окремому дописі раніше зазначав: будь-які акаунти, на які підписані понад 2 500 користувачів з передплатами Premium або Premium+, отримують функції Premium безплатно — тоді як акаунти з понад 5 000 преміальних «друзів» отримають функції Premium+ (тарифу без реклами).
based on all the confused tweets i’m seeing, it looks like Twitter / X is starting to really ramp up the roll out of this now
if you suddenly have a blue checkmark even though you’re not paying for one, this is why: pic.twitter.com/T1XaBEeGgn
— Matt Binder (@MattBinder) April 3, 2024
До цього X вже дарував безплатні сині галочки — однак лише користувачам з мільйонною аудиторією та деяким знаменитостям чи компаніям.
У чому ж причина такої щедрості? Сайт Engadget припускає, що X прагне мати більше «перевірених» журналістів — у зв’язку з останніми подіями (землетрус на Тайвані, вибори в Туреччині, обвал Балтиморського мосту) деякі користувачі скаржилися, що сайт більше «не є золотим стандартом новинної платформи, яким раніше вважався».
Проте, не всі користувачі зраділи подарункам від Ілона Маска — останнім часом синя галочка вважалась скоріш привілеєм тих, хто не пошкодував грошей на X, а не ознакою достовірного акаунту.
«В мене синя галочка, я стала промоутером Shibacoin», — написала журналістка Business Insider Кеті Нотопулос.