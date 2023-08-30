X (Twitter) отримав ліцензію на криптоплатежі на тлі понад 2 тис. позовів ексспівробітників на $3,5+ млн

X (Twitter) отримала ліцензію на криптоплатежів, що є важливим кроком на шляху до мети X — інтеграції можливостей надсилання та отримання криптотранзакцій серед багатомільйонної аудиторії соцмережі.

🚨 BREAKING: Twitter (X) receives a license to add crypto payments; May bring crypto sending and receiving capabilities to millions of users worldwide. pic.twitter.com/oYpVM0oEm7 — Coingraph | News (@CoingraphNews) August 29, 2023

28 серпня X отримала криптовалютну ліцензію на передачу криптовалют від штату Род-Айленд, вона необхідна для надання пов’язаних з цифровими активами послуг від імені користувачів, передає BSC.

Останнім часом X планує стати «дружньою до криптовалюти» платформою і вже зробила кілька кроків для її інтеграції, як-от додала функцію біткойн-чайових і дала змогу користувачам встановлювати NFT, як зображення профілю.

2200 позовів до X

Поки в штаті Род-Айленд (трохи північніше Нью-Йорка, між цим містом та Бостоном) для соцмережі Ілона Маска відбуваються позитивні зсуви, у штаті Делавер (це вже на південь, між Філадельфією та Вашингтоном) відбувається судове засідання про 2200 арбітражних справ від колишніх співробітників Twitter, які стверджують, що компанія не тільки не виплатила їм обіцяну вихідну допомогу, але й затягнула їхні арбітражні справи, не сплативши судові збори, повідомляє CNBC.

Витрати на подачу документів для проходження 2200 арбітражних справ Twitter через систему альтернативного вирішення спорів JAMS можуть скласти 3,5 мільйона доларів США, а згодом — ще більше. Згідно з інформацією на веб-сайті JAMS, «для справ за участю двох сторін збір за подання заяви становить 2000 доларів США», а «для справ, що ґрунтуються на положенні або угоді, яка є обов’язковою умовою працевлаштування, працівник повинен сплатити лише 400 доларів».

Оскільки JAMS вирішила, що основний збір застосовується до всіх 2200 арбітражних справ компанії X, то загальна сума збору становитиме близько 3,5 млн. доларів США, і, можливо, будуть стягуватися й інші збори.

Юристи компанії Х стверджували, що вона не зобов’язувала своїх працівників розв’язувати будь-які питання в арбітражі, тому не повинна нести більшу частину витрат на подачу позовів. Працівники, своєю чергою намагаються вийти з арбітражу та передати справу до суду.

Багато великих корпорацій США вимагають від працівників підписувати арбітражну угоду при працевлаштуванні скрізь, де це дозволено законом. Це означає, що для того, щоб вільно виступати в суді, де їхня промова може стати частиною публічного запису, працівники повинні спочатку отримати виняток від судді.