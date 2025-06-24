XRP зростає, біткоїн перевищив $106 тис. на тлі припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Біткоїн опускався нижче $100 тис. вперше з травня після ударів по ядерних об’єктах Ірану. Тепер же цифрове золото перевищило позначку у $106 тис. після оголошення припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.
Ф’ючерси на американські фондові індекси зросли приблизно на 0,5%, а ціна на сиру нафту впала до $65 з $75.
Рух деяких альткоїнів був дуже сильним: ETH, XRP і SOL зросли на 8%-10%.
Сильні коливання цін призвели до того, що за останні 24 години було ліквідовано 117 274 трейдерів, загальна сума склала $408,01 млн.
Найбільшу позицію ліквідовано на Binance: це була торгова пара ETH\USDT вартістю $12,14 млн.
Напередодні аналітики прогнозували, що ліквідації можуть сягнути $15 млрд, якщо BTC зросте на 10%.
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