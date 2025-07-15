Новини Софт 15.07.2025 comment views icon

Творець Twitter запустив другий за тиждень застосунок — цей створений із ШІ і змусить вас «торкатися трави»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Творець Twitter запустив другий за тиждень застосунок — цей створений із ШІ і змусить вас «торкатися трави»
Depositphotos

Співзасновник Twitter і генеральний директор Block Джек Дорсі вражає другим застосунком за тиждень. Для його тестування доведеться вийти на вулицю.

Розробник представив бета-версію застосунку Sun Day для iPhone, який вже доступний через Apple TestFlight. Звучить дивно, але його прямий обов’язок відстежувати, скільки вітаміну D ви отримали від сонця. Застосунок буде спиратися на УФ-індекс, місце розташування та особисті дані користувача.

Sun Day використовує геолокацію, щоб дізнаватися поточний рівень ультрафіолетового випромінювання в регіоні. Однак повністю автоматичної роботи там немає: користувачеві потрібно самому натискати кнопку на старті перебування на сонці та ще раз — коли заходить до приміщення. Також застосунок зберігає дані після кожного сеансу.

Sun Day враховує вік, тип шкіри, одяг, а також може використовувати дані з Apple Health, включно з історією аналізів крові на вітамін D у HealthKit. У документації на GitHub вказано, що він розраховує синтез вітаміну D за допомогою багатофакторної моделі, заснованої на наукових дослідженнях. У майбутньому Джек Дорсі планує додати можливість точніших розрахунків. Зокрема зріст і вагу, сезонні коригування та навіть фактичні результати аналізів.

«Застосунок має на меті надавати персоналізовані, точні оцінки, залишаючись водночас обережним з міркувань безпеки», — зазначається в офіційній публікації.

Це вже другий застосунок від Дорсі за тиждень. Минулого разу він представив Bitchat — сервіс для обміну повідомленнями через Bluetooth без підключення до інтернету. Але сталося так, що «безпечний» Bitchat не пройшов перевірки на безпечність та вразливий до викрадення даних. Проте бути занадто суворими зарано, бо обидва застосунки Дорсі робить у межах особистого експерименту. За його словами, це не спроба нав’язати ринку новий тренд, а просто його навчання. Він вчиться створювати речі швидко за допомогою відкритого коду й ШІ-асистента Goose від Block.

Але Джек Дорсі не став першим, хто змушує користувачів вийти на вулицю. TechCrunch розповідав, як розробник Ріс Кентіш створив програму Touch Grass, що блокує телефон та змушує користувача перепочити, торкнувшись трави. Це не метафора: користувач має вийти на вулицю і сфотографувати, як він буквально торкається трави.

Джерело: GitHub

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