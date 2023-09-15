Новини Софт 15.09.2023 о 16:39

X може приховати ваші лайки на «пікантних‎» публікаціях — всього за $8/місяць

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Власники передплати X Premium отримали нову опцію, яка дозволяє власні приховати лайки на публікаціях інших користувачів.

Вкладку із вподобаннями попередньо треба вимкнути в налаштуваннях — але це зможуть зробити лише власники передплати X Premium, яка обійдеться у $8/місяць та $84/рік (для власників iPhone навіть дорожче).

Необачні лайки у Twitter протягом багатьох років бентежили знаменитостей, які іноді забували, що їхні вподобання у соцмережах публічні. Так, у 2017 році офіційний акаунт сенатора Теда Круза лайкнув порнографічний ролик, але тоді в цьому звинуватили помічника. Схожа ситуація сталася зі співаком Гаррі Стайлзом у 2014 році, та актором Семюелем Л. Джексоном.

Лайки Ілона Маска на цей час все ще публічні, і він порекомендував надалі залишати їх загальнодоступними, залишивши опцію приховування вподобань для «‎цікавих публікацій».

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Ігровий ноутбук - пристрій якого ніколи не існувало
X може приховати ваші лайки на «пікантних‎» публікаціях — всього за $8/місяць
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Innkreis

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Оновлення пакета X Premium — це чергова спроба компанії заробляти гроші, на тлі падіння доходів від реклами на 60%. Раніше X дозволив платним користувачам приховати те, що раніше називалось позначкою верифікації — ймовірно, щоб уникнути насмішок.

Джерело: The Verge, Engadget

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Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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Чим ноутбук, на мою думку, краще за ПК або консолі
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kirill

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