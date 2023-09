X може приховати ваші лайки на «пікантних‎» публікаціях — всього за $8/місяць

Власники передплати X Premium отримали нову опцію, яка дозволяє власні приховати лайки на публікаціях інших користувачів.

Вкладку із вподобаннями попередньо треба вимкнути в налаштуваннях — але це зможуть зробити лише власники передплати X Premium, яка обійдеться у $8/місяць та $84/рік (для власників iPhone навіть дорожче).

keep spicy likes private by hiding your likes tab 👀🌶️

Необачні лайки у Twitter протягом багатьох років бентежили знаменитостей, які іноді забували, що їхні вподобання у соцмережах публічні. Так, у 2017 році офіційний акаунт сенатора Теда Круза лайкнув порнографічний ролик, але тоді в цьому звинуватили помічника. Схожа ситуація сталася зі співаком Гаррі Стайлзом у 2014 році, та актором Семюелем Л. Джексоном.

Well done @TedCruz using the power of “like” to illustrate the evils of porn #Weiner pic.twitter.com/SQDPh1cRTp

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) September 12, 2017