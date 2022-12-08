Ілон Маск «домовився» з Тімом Куком: вартість Twitter Blue для власників iPhone підвищиться до $11 на місяць

Як повідомляють обізнані джерела, сервіс мікроблогів Twitter має намір змінити вартість підписки Twitter Blue для різних умов оплати. Так, при оплаті через додаток для iPhone ціна Twitter Blue становитиме $11 замість звичайних $7,99, а якщо оплачувати через сайт – $7.

Такий крок, швидше за все, є відповіддю Twitter на комісію у розмірі 30%, яку стягує Apple з будь-яких платежів, що здійснюються користувачами через застосунки в операційній системі iOS. Додаткова знижка на сайті має стимулювати користувачів переходити на платформу, а не реєструватись через свої iPhone. При цьому немає відомостей про те, чи слід очікувати зміни цін для користувачів Android-пристроїв.

Twitter, Apple і Google поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, після придбання Twitter новий власник Ілон Маск вирішив запустити платну підписку Twitter Blue. Але її поява спровокувала хаос із наслідувачами, і підписку скасували через 2 дні після запуску. Пізніше Маск вирішив, що проблему розв’яже ручна перевірка та впровадження системи різноколірних галочок: Blue, Grey та Gold. А тим часом лихо підкралося, звідки не чекали – за словами Маска, Apple «погрозила прибрати» Twitter з App Store. Пізніше Маск вирішив відкласти підписку Twitter Blue, щоб «насолити» Apple і позбавити її 30% комісії. Попри нещодавні повідомлення про «перемир’я» між технологічними компаніями, тепер користувачам iPhone, швидше за все, доведеться платити більше за підписку Twitter Blue.

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Джерело: yahoo