Вийшла потужна «розкладачка» Xiaomi MIX Flip 2 — Snapdragon 8 Elite та ціна від €715

Складаний смартфон Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi влаштувала велику презентацію свої новинок, під час якої показала складаний смартфон нового покоління MIX Flip 2. Пристрій виглядає знайомо, але пропонує помітно більше, оскільки виробник доопрацював чимало елементів.

Характеристики Xiaomi MIX Flip 2

Зовнішній екран трохи підріс. Тепер він став ще ближче до країв корпусу, а діагональ збільшилася на 0,1 дюйма. 4-дюймова AMOLED панель має роздільну здатність 1392х1208 пікселів. Основний складний дисплей залишився 6,86-дюймовим, а роздільна здатність становить 2912х1224 пікселів. Обидва екрана підтримують Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, частоту 120 Гц та пікову яскравість 3200 ніт. Сенсорна відгук зовнішнього дисплея становить 120 Гц, а внутрішнього — 300 Гц.

Складаний смартфон Xiaomi MIX Flip 2 отримав процесор Snapdragon 8 Elite. Щоб той не перегрівався, компанія використала подвійну парову камеру для охолодження. Пристрій пропонує 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті й від 256 ГБ до 1 ТБ вбудованого сховища. Слот для карт пам’яті відсутній. Акумулятор також пропонує більше. Його місткість зросла з 4780 мА•г до 5165 мА•г. Підтримується швидке заряджання потужністю 67 Вт по кабелю та 50 Вт бездротове. Пристрій працює під управлінням Android 15 з HyperOS 2.

Xiaomi відмовилася від концепції 1х+2х в камері. Новинка пропонує головний 50-мегапіксельний модуль (сенсор OV50E) з фокусною відстанню 23 мм та 50-мегапіксельний надширококутний модуль з автофокусом й макроможливостями від 5 см. Для автопортретів призначена 32-мегапіксельна камера з підтримкою відео 4К.

Ціна

Складаний смартфон Xiaomi MIX Flip 2 доступний в чотирьох кольорах: Lattice Gold, Shell White, Nebula Purple та Plum Green.

В залежності від конфігурації пам’яті, ціна може становити:

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12 ГБ / 256 ГБ — €715

12 ГБ / 512 ГБ — €775

16 ГБ / 1 ТБ — €870

У комплект постачання входять зарядний блок на 67 Вт, кабель USB і двокомпонентний чохол.

Джерело: gsmarena