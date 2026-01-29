Як в Oppo та Vivo: Apple iPhone 18 Pro може отримати телеконвертер

Vivo X200 Ultra з телеконвертером

Apple може запозичити ще одну ідею у китайських виробників Android-смартфонів. За новими чутками з Weibo, компанія з Купертіно оцінює можливість створення телеконвертера для майбутніх iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, реліз яких очікують пізніше цього року.





Телефото конвертери зараз активно набирають популярність у Китаї. Oppo та Vivo вже пропонують такі аксесуари для своїх флагманських камеро фонів. Такі пристрої дозволяють розширити можливості зуму без повної зміни оптичної системи смартфона. Йдеться саме про зовнішні насадки, які дозволяють отримати більшу фокусну відстань і покращити зйомку віддалених об’єктів.

За інформацією джерела, Apple поки що лише вивчає доцільність такого варіанту. Жодного остаточного рішення не ухвалено, але сам факт внутрішнього обговорення виглядає показовим. Apple традиційно не поспішає підхоплювати тренди, які вже з’явилися у конкурентів, і часто впроваджує подібні технології значно пізніше. Були навіть чутки від інсайдерів, що Apple придбала і розібрала китайський телефон, щоб створити iPhone Fold.

Окремо джерела знову згадують про розробку основної камери зі змінною діафрагмою для iPhone 18 Pro та Pro Max. Ця технологія дозволяє фізично змінювати отвір об’єктива, краще контролюючи кількість світла та глибину різкості. Хоча інші виробники застосовували змінну діафрагму ще кілька років тому, Apple, за чутками, готує власну реалізацію саме для наступного покоління флагманів.





Що стосується дизайну, iPhone 18 Pro та Pro Max, за попередніми витоками, збережуть дуже схожий вигляд із поточними моделями. Водночас не виключають незначні зміни, зокрема варіант із напівпрозорою задньою панеллю — рішення, яке інші бренди, включно з Xiaomi, використовували задовго до цього.

Джерело: gsmarena