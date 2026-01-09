Новини Технології 09.01.2026 comment views icon

Щоб створити iPhone Fold, Apple придбала і розібрала китайський телефон,— інсайдер

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Щоб створити iPhone Fold, Apple придбала і розібрала китайський телефон,— інсайдер
Концепт Apple iPhone Fold / YouTube, fpt.

Інформатор галузі смартфонів стверджує, що Apple придбала і розібрала складаний телефон OPPO, щоб дослідити та створити iPhone Fold. Втім, відтворити екран не вдалося.

Відомий китайський інсайдер мобільних телефонів, відомий як Fixed-focus digital cameras, повідомляє на Weibo, що для створення складаного iPhone Fold Apple фактично довелося вдатися до принципу “один тримає, другий обводить”. Інженери американської компанії виготовили кілька дослідних зразків, але їм так і не вдалося перевершити плавність вигину складки OPPO Find N5, котрий Apple придбала та розібрала.

Щоб створити iPhone Fold, Apple придбала і розібрала китайський телефон,— інсайдер
Повідомлення Fixed-focus digital cameras / Weibo, автоматичний переклад з китайської

За попередніми чутками, iPhone Fold не матиме Face ID, а натомість пропонуватиме бічний датчик Touch ID через складності дизайну. Як зазначає Wccftech, вивчення смартфоні конкурентів є поширеною практикою у галузі. Тому це здається цілком природним шляхом для Apple, котра чи не останньою на ринку хоче не тільки створити складаний смартфон, але й перевершити конкурентів за характеристиками екрана.

Смартфон у такому ж незвичному формфакторі “паспорта” розробляє й Samsung. Але на відміну від Apple, південнокорейська компанія має величезний досвід виробництва пристроїв зі складаним екраном, оскільки була в цьому одною з перших, і навіть вже створила трискладаний телефон. Щобільше, на CES 2026 Samsung продемонструвала гнучкий екран з непомітною складкою.

З інших повідомлень цього інсайдера галузі, що стосуються Apple, слід відзначити фактично повне припинення підтримки виробництва гарнітури Vision Pro. За його словами, це “залишає майбутнє наступного покоління невизначеним”.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple ввела штрафи для ритейлерів з Індії, які постачають iPhone "сірими" каналами в рф
30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році
Ветеран Windows тестує ПК від Amiga 500 до Mac Pro M2 Ultra: за 47 років продуктивність зросла "у 200 000 разів"
Неочікувана компактність: макет Apple iPhone Fold порівняли з iPhone 17 Pro Max та Oppo Find N5 на відео
Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID
MacBook Pro M5 вижив після наїзду автомобіля: лише кілька подряпин
Apple Podcasts настійливо пропонує релігійні подкасти зі шкідливими посиланнями
Вартість пам’яті Apple iPhone 17 зросте на 230% у 2026 році — можливе здорожчання
ОНОВЛЕНО: З Apple йдуть процесори: компанія намагається утримати віцепрезидента з апаратних технологій
Вийшли Nubia Fold і Flip3: потужний флагман та "розкладачка" з 4” другим екраном
Перші зображення нових Nubia Fold та Flip 3 демонструють дизайн "не як у всіх"
15 нових функцій iPhone з iOS 26.2
Творець серіалу "Плюрибус" розкрив оригінальний фінал для Керол і Манусоса
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Apple iPhone Fold на фінальній стадії перед виробництвом і коштуватиме як два 17 Pro Max, — інсайдери
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Складаний Apple iPhone Fold матиме дивну форму — рендер та креслення
Лондонські крадії повертають смартфони власникам, якщо це не iPhone
Samsung представила Galaxy TriFold — свій перший трискладаний смартфон
Apple випустила наплічну “шкарпетку” для iPhone за $230
Apple відігралася після поразки у справі Epic Games — суд дозволив брати "чесну" комісію зі сторонніх платежів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати