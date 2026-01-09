Щоб створити iPhone Fold, Apple придбала і розібрала китайський телефон,— інсайдер

Концепт Apple iPhone Fold / YouTube, fpt.

Інформатор галузі смартфонів стверджує, що Apple придбала і розібрала складаний телефон OPPO, щоб дослідити та створити iPhone Fold. Втім, відтворити екран не вдалося.

Відомий китайський інсайдер мобільних телефонів, відомий як Fixed-focus digital cameras, повідомляє на Weibo, що для створення складаного iPhone Fold Apple фактично довелося вдатися до принципу “один тримає, другий обводить”. Інженери американської компанії виготовили кілька дослідних зразків, але їм так і не вдалося перевершити плавність вигину складки OPPO Find N5, котрий Apple придбала та розібрала.

За попередніми чутками, iPhone Fold не матиме Face ID, а натомість пропонуватиме бічний датчик Touch ID через складності дизайну. Як зазначає Wccftech, вивчення смартфоні конкурентів є поширеною практикою у галузі. Тому це здається цілком природним шляхом для Apple, котра чи не останньою на ринку хоче не тільки створити складаний смартфон, але й перевершити конкурентів за характеристиками екрана.

Смартфон у такому ж незвичному формфакторі “паспорта” розробляє й Samsung. Але на відміну від Apple, південнокорейська компанія має величезний досвід виробництва пристроїв зі складаним екраном, оскільки була в цьому одною з перших, і навіть вже створила трискладаний телефон. Щобільше, на CES 2026 Samsung продемонструвала гнучкий екран з непомітною складкою.

З інших повідомлень цього інсайдера галузі, що стосуються Apple, слід відзначити фактично повне припинення підтримки виробництва гарнітури Vision Pro. За його словами, це “залишає майбутнє наступного покоління невизначеним”.