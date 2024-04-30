Серіал «Фолаут» / Fallout на Prime Video переглянули 65 млн людей за 16 днів — другий за популярністю після «Перснів влади»

Перший сезон серіалу «Фолаут», який адаптує популярну однойменну серію ігор, вийшов на Amazon Prime Video 10 квітня і за перші 16 днів привернув увагу 65 мільйонів глядачів.

Це другий результат в історії платформи — кращий лише у серіалу «Володар перснів: Персні влади», що вийшов у 2022 році.

За даними Amazon (через Variety) «Фолаут» має найбільшу популярність серед дорослих 18-34 років, при чому понад 60% аудиторії фіксували за межами США — найбільше уваги шоу привернуло в глядачів Великої Британії, Франції та Бразилії.

Окрім глядацької симпатії «Фолаут» отримав високі оцінки від критиків — з 93% на Rotten Tomatoes (на момент написання статті). Всі як один відзначали надзвичайну жорстокість шоу і водночас співали дифірамби декораціям, акторській грі та історії, яка, що важливо, буде зрозумілою і тим, хто незнайомий з однойменною серією ігор.

Наразі Amazon офіційно подовжила «Фолаут» на 2 сезон.

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Серіал «Фолаут» заснований на однойменній франшизі відеоігор і, згідно з офіційним синопсисом, розповідає про виживання людства у ​​постапокаліптичному майбутньому у 2296 році — через 219 років після ядерної війни. Сюжет є частиною канону ігрової серії, але розповідає самостійну історію, побудовану навколо трьох ключових персонажів: молодої дівчини Люсі, жительки «Сховища 33», її батька та наглядача Сховища Генка, а також гуля-найманця Купера Говарда.

Головні ролі в телеадаптації зіграли Елла Пернелл («Шершні»), Волтон Ґоґґінс («Виправданий») і Кайл Маклаклен («Твін Пікс»). Шоуранери серіалу — Джонатан Нолан та Ліза Джой, які вже працювали разом над «Край “Дикий Захід”».

На тлі успіху серіалу зріс інтерес і до серії ігор: за даними Bethesda, у Fallout за день зіграли 5 млн людей, з них мільйон — у Fallout 76, яку ще 6 років тому оглядачі називали приреченою через низьку відвідуваність.