Японія вже у 2025 році спробує передати сонячну енергію з космосу

Японія роками намагалась втілити в життя ідею передачі сонячної енергії з космосу, і вже у 2015 році здійснила прорив, успішно транспортувавши 1,8 кВт – потужності, якої вистачить для живлення електричного чайника, на відстань понад 50 метрів до бездротового приймача.

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У 2025 році JAXA, космічна агенція країни, у співпраці з державними та приватними організаціями, здійснить спробу передати сонячну енергію з космосу, повідомляє Engadget. Команда, яка з 2009 року працює над космічним сонячним енергоспоживанням під керівництвом професора Кіотського університету Наокі Шинохари, планує розгорнути масив малих супутників з сонячними панелями, які збиратимуть та передаватимуть енергію на наземні станції, розташовані за тисячі кілометрів.

Ідею використовувати сонячні панелі та мікрохвилі для надсилання енергії вперше було запропоновано у 1968 році й з того часу кілька країн (зокрема США та Китай) витратили багато часу та коштів на її реалізацію. Технологія цікава тим, що може надавати потенційно необмежений потік відновлюваної енергії: у космосі сонячні панелі збиратимуть енергію незалежно від часу доби, а мікрохвилі успішно долатимуть хмари, забезпечуючи стабільну подачу.

Утім, для реалізації планів Японії знадобиться фантастична сума грошей: виробництво масиву, який генеруватиме 1 гігават електроенергії (приблизно потужність одного ядерного реактора), коштуватиме близько $7 млрд.