Японія зобов’яже Apple дозволити сторонні iOS-застосунки з-за меж App Store

Відповідно до антимонопольного закону Digital Markets Act, прийнятого в Європейському Союзі, Apple має до березня 2024 року дозволити користувачам у Європі встановлювати iOS-застосунки поза межами App Store. Хоча Apple ще не сказала жодного слова про те, як вона це зробить, регулятори по всьому світу також розглядають можливість висунути аналогічні вимоги до компанії — і Японія має стати наступною.

Японія хоче змусити Apple дозволити sideloading на iOS

Японський регулятор готує антимонопольне законодавство, яке вимагатиме від великих технологічних компаній, таких як Apple і Google, дозволити сторонні магазини застосунків, а також альтернативні способи оплати для будь-яких додатків. Іншими словами, змусити Apple дозволити sideload в iOS.

Очікується, що законопроєкт буде направлений до парламенту наступного року і зосередиться на чотирьох сферах: магазини застосунків і платежі, пошук, браузери та операційні системи. У разі схвалення, Японська комісія з питань справедливої торгівлі зможе накладати штрафи на компанії, які порушують нове законодавство. Більше деталей очікується до весни 2024 року, передає 9to5Mac.

У 2020 році уряд Японії розпочав розслідування проти Google, Apple, Amazon та Facebook через порушення антимонопольного законодавства. Того ж року багато японських розробників висловили невдоволення бізнес-моделлю App Store. У 2023 році японський регулятор завершив своє дослідження і дійшов висновку, що на ринку мобільних додатків домінують Apple і Google.

За словами місцевого уряду, нове законодавство дасть змогу японським компаніям мати власні магазини застосунків на таких платформах, як iOS та Android. Це також дозволить розробникам обирати платіжні системи від місцевих фінтех-компаній з нижчими комісіями.

Apple незабаром буде змушена виконати вимоги ЄС

Нове антимонопольне законодавство Японії багато в чому схоже на Закон про цифрові ринки Європейського Союзу, що вимагає від Apple дозволити розробникам розповсюджувати свої додатки для iOS за межами App Store. Стороннім додаткам також буде дозволено використовувати сторонні платіжні платформи для покупок у застосунку.

Кілька місяців тому віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі визнав, що Apple доведеться дотримуватися законодавства Європейського Союзу. Однак в інших випадках Федерігі та інші керівники Apple виступали проти, стверджуючи, що розповсюдження застосунків за межами магазину може бути небезпечним для користувачів.