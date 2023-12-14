ЄС готує антимонопольне розпорядження для Apple, яке скасує заборону на сторонні платіжні системи в програмах App Store

Компанії також загрожує штраф у $40 млрд.

Як повідомляє Bloomberg, регулятори ЄС зайняли сторону Spotify у її тривалій боротьбі проти Apple та політики App Store, що обмежує в правах конкурентів. Нині в рішення вносять останні штрихи і його офіційно оприлюднять на початку наступного року.

Згідно з документом, Apple отримає великий штраф (до $40 млрд) та заборону використання практики, яку іноземні юристи називають «‎anti-steering» — компанія не дозволяє розробникам використовувати сторонні системи покупок в програмах, крім власної з обов’язковою комісією в розмірі 30%. Чотири роки тому Spotify поскаржилась, що Apple змушує її таким чином підвищувати ціни на послуги, а у 2021 році Європейська комісія висунула офіційні антимонопольні звинувачення проти компанії.

У попередньому висновку регуляторів йшлося про те, що Apple пропонує «несправедливі умови торгівлі» — протягом багатьох років компанія не дозволяла стримінгам-конкурентам, таким як Spotify, навіть додавати посилання на сторонні платіжні програми у власних передплатах. Після антимонопольного розслідування в Японії Apple дещо послабила обмеження, ЄС — на черзі.

Європейська комісія раніше заявила, що розгляне заборону Apple на повідомлення про інші форми оплати, тоді як про комісію мова не йтиме. Раніше було оприлюднено окреме розслідування щодо платіжної системи Apple, і нині компанія веде переговори щодо врегулювання цієї справи.

Подібний антимонопольний позов був поданий Epic Games, і хоча суддя зайняв сторону розробника Fortnite, Apple подала апеляцію до Верховного суду й отримала тимчасову відстрочку.

Водночас Google в аналогічній справі з Epic цього тижня отримав дещо інший результат — суд визнав, що техногігант незаконно «‎домінував» серед магазинів програм.