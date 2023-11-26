Новини IT-бізнес 26.11.2023 о 11:48 comment views icon

Європейський ринок смартфонів -11%: Apple випередила Xiaomi, зростає тільки Honor

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Європейський ринок смартфонів -11%: Apple випередила Xiaomi, зростає тільки Honor

Ринок смартфонів Європи скоротився на 11% у третьому кварталі 2023 року. Найбільше програли Realme, продаж Apple iPhone впав лише трохи та обігнав Xiaomi, зростав лише Honor.

За даними Counterpoint Research, у третьому кварталі 2023 року в Європі було продано менше смартфонів, ніж у будь-якому третьому кварталі з 2011 року. Однак в Західній Європі ринок дещо відновився у порівнянні з другим кварталом, частково завдяки запуску Apple iPhone 15 та Samsung Galaxy Flip5.

Європейський ринок смартфонів -11%: Apple випередила Xiaomi, зростає тільки Honor

На сході складні макроекономічні обставини продовжують створювати складні ринкові умови. Виробники смартфонів Tecno та Infinix з Китаю мають успіх в росії та завойовують частку загального європейського ринку – вони зросли в регіоні на 192% і 518%. Тим часом Honor підкоряє Європу: колишня дочірня компанія Huawei продала на 8% більше смартфонів у третьому кварталі 2023 року, ніж рік тому, що робить її єдиною компанією з першої п’ятірки, яка зафіксувала зростання. Загальна частка Honor все ще залишається досить малою – 3%.

Samsung залишається лідером з часткою ринку 32%, але компанія зіткнулася зі зниженням продажів на 15%, хоча Galaxy Fold5 та Galaxy Flip5 виявилися популярними. Продажі iPhone від Apple впали лише на 3%, що призвело до зростання частки на ринку на 2%, до 24%. Частка Xiaomi все ще становить 22%, попри падіння продажів на 13%. Компанія залишається лідером у Східній Європі, контролюючи там 35% ринку.

Ринок смартфонів відкотиться на 10 років назад, а Apple вперше стане лідером замість Samsung — прогноз Counterpoint на 2023 рік

Вакансії

CSR ENG Dedicated #15 WOW 24-7.io

Recruiter (IT, Marketing) Doumo, Віддалено, з/п 2000

Senior PHP Developer Guided e-Learning, Віддалено

Джерело: Notebookcheck

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як Чорна пʼятниця допомагає в оновленні старого робочого ПК
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Дописи
Рон дон дон! Легендарній Need for Speed ​​​​Underground виповнилося 20 років
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg

Doom Kawalera

автор

Дописи
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати