YouTube дозволив «‎призупиняти» коментарі — без видалення попередньо доданих

Нова функція дозволить авторам «зробити перерву» у модерації, якщо коментарів під відео стає забагато.
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YouTube оновив налаштування модерації на платформі й тепер надає змогу авторам тимчасово «призупиняти» дозвіл на публікацію нових коментарів (без видалення старих) — раніше сервіс пропонував або повне вимкнення коментарів або передогляд для кожного нового із підтвердженням вручну.
YouTube також перейменував деякі налаштування модерації коментарів на нові, простіші назви:
- On — з додатковими налаштуваннями модерації коментарів;
- None — не затримувати коментарі для перевірки перед їх публікацією;
- Basic — зберігати потенційно неприйнятні коментарі для перегляду;
- Strict — зберігати для перегляду ширший діапазон потенційно неприйнятних коментарів;
- Hold All — утримувати всі коментарі для перегляду;
- Pause — призупинити публікацію коментарів;
- Off — вимкнути коментарі.
YouTube дозволив монетизувати відео з грудним вигодовуванням та тверкінгом