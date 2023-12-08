Новини Софт 08.12.2023 о 14:26 comment views icon

YouTube дозволив «‎призупиняти» коментарі — без видалення попередньо доданих

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Нова функція дозволить авторам «зробити перерву» у модерації, якщо коментарів під відео стає забагато.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш!
Взяти участь

YouTube оновив налаштування модерації на платформі й тепер надає змогу авторам тимчасово «‎призупиняти» дозвіл на публікацію нових коментарів (без видалення старих) — раніше сервіс пропонував або повне вимкнення коментарів або передогляд для кожного нового із підтвердженням вручну.

YouTube дозволив «‎призупиняти» коментарі — без видалення попередньо доданих

YouTube також перейменував деякі налаштування модерації коментарів на нові, простіші назви:

  • On — з додатковими налаштуваннями модерації коментарів;
  • None — не затримувати коментарі для перевірки перед їх публікацією;
  • Basic — зберігати потенційно неприйнятні коментарі для перегляду;
  • Strict — зберігати для перегляду ширший діапазон потенційно неприйнятних коментарів;
  • Hold All — утримувати всі коментарі для перегляду;
  • Pause — призупинити публікацію коментарів;
  • Off — вимкнути коментарі.

YouTube дозволив монетизувати відео з грудним вигодовуванням та тверкінгом

Новини партнерів

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
Казино і закон в США: де можна і не можна грати та до чого тут індіанці
Лас-Вегас: дивовижна історія міста азарту, мафії та головного болю для архітектора
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати