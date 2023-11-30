Новини Софт 30.11.2023 о 12:42 comment views icon

YouTube Music Recap 2023: що найбільше слухали в Україні та світі (+ персональна музична обкладинка)

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Слідом за Apple Music і Spotify YouTube стартував з власною кампанію музичних підсумків року.

Серед найпопулярніших світових музичних відео лідирував трек Maluma & Carin Leon «Según Quién‎», а перше місце серед найпопулярніших українських пісень на YouTube отримали 100лиця& Chico з «Покохай мене‎».

Дублюємо десятки лідерів в обох категоріях (повні списки ТОП 100 можна переглянути тут і тут).

ТОП 10 музичних відео в Україні

YouTube Music Recap 2023: що найбільше слухали в Україні та світі (+ персональна музична обкладинка)

ТОП 10 музичних відео у світі

YouTube Music Recap 2023: що найбільше слухали в Україні та світі (+ персональна музична обкладинка)

Додатково передплатники YouTube Music можуть переглянути власні музичні підсумки року — для цього у програмі на Android або iOS потрібно торкнутися аватара свого профілю у верхньому правому куті, відкрити розділ «Ваш Recap» та натиснути «Отримати Recap».

YouTube Music Recap 2023: що найбільше слухали в Україні та світі (+ персональна музична обкладинка)

YouTube Music запропонує графіки із загальним часом, який ви витратили на прослуховування пісень і тим, скільки загалом пісень прослухали, добірку п’яти найпопулярніших музикантів, пісень та альбомів, розбивку за жанрами; а також повідомить чи входите ви до числа топових слухачів. На деяких сторінках є кнопки, за допомогою яких можна швидко поділитися звітом, але знімок екрана теж можна використати.

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Новинка цього року — персональна «Обкладинка альбому», для створення якої YouTube Music використовує кольори з обкладинок ваших найпопулярніших композицій. Але лишається й інтеграція з Google Photos — для створення музичного фотоальбому з вашими знімками.

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