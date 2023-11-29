Підсумки 2023 Spotify в Україні: YAKTAK, SKOFKA і DOROFEEVA — серед найпопулярніших виконавців

Слідом за глобальним топом Spotify Wrapped 2023 та персональною статистикою, сервіс опублікував регіональні рейтинги найпопулярніших місцевих виконавців та їхніх пісень.

Серед українських артистів на Spotify лідирував репер YAKTAK, який запустив свій сольний проєкт лише торік, але виявляється вже збирає десятки мільйонів переглядів на YouTube.

Друге місце серед найпопулярніших українських артистів посів SadSvit, тоді як у рейтингу найпопулярніших українських треків він лідирує (а загалом представлені його 4 пісні).

Тим часом інший рейтинг — ТОП-10 в українському Apple Music — у 2023 році обійшовся без російських пісень (у переліку 9 українських і одна американська).