Новини Софт 29.11.2023 о 18:27 comment views icon

Підсумки 2023 Spotify в Україні: YAKTAK, SKOFKA і DOROFEEVA — серед найпопулярніших виконавців

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Підсумки 2023 Spotify в Україні: YAKTAK, SKOFKA і DOROFEEVA — серед найпопулярніших виконавців

Слідом за глобальним топом Spotify Wrapped 2023 та персональною статистикою, сервіс опублікував регіональні рейтинги найпопулярніших місцевих виконавців та їхніх пісень.

Серед українських артистів на Spotify лідирував репер YAKTAK, який запустив свій сольний проєкт лише торік, але виявляється вже збирає десятки мільйонів переглядів на YouTube.

Підсумки 2023 Spotify в Україні: YAKTAK, SKOFKA і DOROFEEVA — серед найпопулярніших виконавців

Друге місце серед найпопулярніших українських артистів посів SadSvit, тоді як у рейтингу найпопулярніших українських треків він лідирує (а загалом представлені його 4 пісні).

Spotify Wrapped 2023 в Україні: YAKTAK, SKOFKA і DOROFEEVA — серед найпопулярніших виконавців

Тим часом інший рейтинг — ТОП-10 в українському Apple Music — у 2023 році обійшовся без російських пісень (у переліку 9 українських і одна американська).

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