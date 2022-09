YouTube намагається «знищити» TikTok: відеоплатформа пропонує 45% доходу від продажу реклами для авторів коротких відео

Відеоплатформа YouTube у вівторок, 20 вересня, представила нові інструменти монетизації для творців Shorts у спробі протистояти TikTok – тепер автори коротких відео матимуть змогу отримувати немалий відсоток від доходу за продаж реклами.

До популярності TikTok (понад 100 мільйонів завантажень цього року тільки в США), YouTube вважався найстабільнішим джерелом доходу для творців відеоконтенту. Автори знімали та завантажували ролики, отримуючи свою частку доходу від реклами, вбудованої в їх відео, а з появою партнерської програми YouTube створення влогів перетворилося на повноцінну роботу.

Тепер відеохостингу доводиться постійно конкурувати з TikTok. Наприкінці 2020 року YouTube у спробі зайняти позицію лідера запустив інструмент коротких відео Shorts, які зараз щомісяця збирають понад 1,5 мільярда глядачів. Нова система розподілу доходу – рішуча спроба платформи остаточно здобути першість серед творців відео.

Згідно зі звітом SignalFire, у 2020 році понад 50 мільйонів людей по всьому світу працювали онлайн-авторами, заробляючи на життя монетизацією своєї аудиторії на різних платформах, включаючи TikTok, YouTube та Twitch.

За даними Linktree, інструменту, який дозволяє творцям цифрових матеріалів ділитися кількома посиланнями у своїх соціальних мережах, у 2022 році ця кількість збільшилася до 200 мільйонів.

Згідно з новим планом монетизації для сервісу коротких відео, автори YouTube зможуть отримувати частину доходу, отриманого від реклами, яка відображається в Shorts. 45% цього доходу відеосервіс розподілятиме між усіма творцями, залежно від їх частки у загальній кількості переглядів короткометражок.

Щоб взяти участь у програмі, користувачі повинні мати щонайменше 1000 підписників та набрати не менше 10 мільйонів переглядів за 3 місяці. Реалізація програми запланована на початок 2023 року.

Автори, які не відповідають вимогам, як і раніше, зможуть отримувати дохід від платежів аудиторії та користуватися інструментами Super Thank, Super Chat, Super Stickers та інших.

Розподіл доходів для короткометражок – серйозна зміна для екосистеми відеоблогерів. Інші платформи таку систему поки що не розглядають: TikTok, наприклад, платить авторам із фіксованого «фонду для творців».

У травні 2021 року YouTube також представив власний фонд для авторів коротких відео у розмірі 100 мільйонів доларів. Однак компанія впевнена, що для залучення більшої кількості «впливових» авторів необхідно надавати ще кращі варіанти заробітку.

Ще одна причина популярності TikTok – музика. Додаток дозволив авторам створювати контент, використовуючи найпопулярніші пісні. У YouTube Shorts вибір музики був більш обмежений через авторські права.

Однак і тут компанія знайшла вихід, створивши інструмент Creator Music, в якому буде доступний каталог музики, що постійно зростає, за який артисти і правовласники зможуть отримувати свою частину доходів. Автори відео зможуть купувати ліцензії та використовувати якісний звук вже у 2023 році.

Хенк Грін, давній автор YouTube та співзасновник VidCon, щорічного з’їзду онлайн-відеохудожників, заявив у Твіттері, що нові варіанти отримання доходу YouTube є «серйозною загрозою для TikTok». Він також додав, що багато творців розглядають TikTok просто як сходинку до створення аудиторії на «платформі, де вони мають більше контролю та можливостей (наприклад, подкасти або YouTube)».

It’s a serious threat to TikTok, which is already earning a clear, definitive reputation for being antagonistic to creators, and many creators see it increasingly as a path to success on a platform where they have more control and opportunity (like podcasts or YouTube.)

— Hank Green (@hankgreen) September 20, 2022