YouTube припинив показувати рекомендації після виходу з акаунту Google та в режимі інкогніто

Натомість користувачам демонструють домашню сторінку без відео та порад до перегляду.

Раніше рекомендації в YouTube демонструвались навіть в анонімному режимі чи після виходу з акаунту Google, однак нині користувачам просто показують домашню сторінку відеоплатформи із повідомленням: «Щоб почати, скористайтесь пошуком».

Як зазначає Bleeping Computer, який протестував оновлення на різних комп’ютерах, пропозиції не з’являються навіть якщо попередньо ввести кілька запитів.

Деякі користувачі, які попередньо очистили історію пошуку та переглядів або взагалі вимкнули налаштування історії, пишуть на X, що також не бачать жодних рекомендацій — навіть при вході у систему.

Можливо, YouTube таким чином наполягає на активації історії переглядів, однак в компанії поки офіційно не прокоментували оновлення.

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