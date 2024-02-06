Новини Софт 06.02.2024 о 15:56 comment views icon

Оновлення, на яке ми заслужили: YouTube дозволив фільтрувати відео за кольорами

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Ви чекали (ні) і зрештою це сталося — YouTube додав опцію фільтрації стрічки, яка дозволяє користувачам позначати ролики трьома окремими кольорами: червоним, синім та зеленим.

Функція експериментальна, і лише деякі користувачі помітили вікно з повідомленням, яке пропонує розсортувати відео у стрічці за кольорами. У коментарі The Verge прессекретар YouTube підтвердила, що наразі фільтрація доступна для «вибраних користувачів мобільних пристроїв Android та iOS», однак не уточнила, коли опція стане широкодоступною і для чого взагалі її вводити.

Оновлення, які ми заслужили: YouTube дозволив фільтрувати відео за кольорами
Скриншоти: 9to5google

Узгоджені за кольором результати відображаються як новий параметр каналу, розташований у верхній частині застосунку YouTube. Хоча не зовсім зрозуміло, яким саме чином відео фільтруються — судячи зі скриншотів, опція просто послуговується найвиразнішими кольорами на головному зображенні ролика.

Раніше YouTube відзвітував, що кількість платних користувачів YouTube Premium і YouTube Music збільшилась на 20 млн за рік і досягла 100 млн. У порівнянні з вереснем 2021 року — кількість передплат зросла вдвічі.

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