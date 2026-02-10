tradfi
Юний Тодд Говард вкрав диск у брата, щоб пограти в першу Fallout 

Юний Тодд Говард вкрав диск у брата, щоб пограти в першу Fallout 
Задовго до того, як Тодд Говард очолив Bethesda Game Studios і став обличчям Fallout, його знайомство з серією почалося максимально просто — з диска, який він тихо забрав у власного брата.


У нещодавньому інтерв’ю Game Informer Говард згадав вихід першої Fallout у 1997 році. Тоді гра ще не мала жодного стосунку до Bethesda й була проєктом Interplay Productions, яка існувала завдяки ентузіастам і частково сендвічу. На той момент Говард вже працював у своїй студії як продюсер, але сам не встиг познайомитися з новим хітом.

“Я працював у Bethesda, коли вийшла Fallout. Але першим у неї зіграв мій брат. Він каже: “Ти грав у Fallout?” А я відповідаю: “Ще не встиг”. Він каже: “Ти мусиш у це зіграти”, — згадує розробник.

Далі історія пішла знайомим шляхом для багатьох, в кого є старші брати або сестри.

“Я буквально вкрав у нього диск, і так і не повернув. Мені дуже зайшов вайб цієї гри”, — зізнається Тодд Говард.

Юний Тодд Говард вкрав диск у брата, щоб пограти в першу Fallout 
Fallout 1

Він також пояснює, чому ця гра виділялася на фоні інших RPG того часу. За його словами, постапокаліптичні світи вже існували, наприклад, у настільних іграх по типу Gamma World або в Wasteland, яка фактично стала попередницею Fallout. Однак саме вона змогла зібрати все в унікальну форму.

“Мене завжди цікавили правила світу. Не тільки геймплей, а саме те, як працює сам світ і який у нього настрій. У Fallout це було зроблено блискуче й дуже унікально”, — додає він.

Окремо Тодд Говард згадав Vault Boy, який згодом став одним із найвпізнаваніших символів серії. До речі, нещодавно фанат Fallout створив монітор повітряних тривог та відключень електрики у стилі Vault-Tec.


“Я заграв Fallout до дірок”, — підсумував розробник.

Як відомо, він так і не повернув диск. Однак з огляду на те, що сьогодні Bethesda володіє франшизою, а Говард керує серією ще з часів Fallout 3, можна сказати, що той “вкрадений” диск став вкладенням у майбутнє серії.

Джерело: Games Radar

