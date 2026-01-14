Рон Перлман отримав "$40 і сендвіч" за озвучку першої Fallout

Fallout 4

У геймдеві 90-х багато чого трималося на ентузіастах, які захоплювалися своєю справою. Але інколи це випадковість. Так “голос” першої Fallout Рон Перлман за свою роботу отримав $40 і цілий сендвіч.

Актор у подкасті The Joe Vulpis згадав, що погодився озвучити вступ до Fallout для Interplay у 90-х просто тому, що був голодний. За його словами, розробники дали йому трохи грошей та поїсти. Сам він на той момент не надавав цьому жодного значення і не думав, що бере участь у чомусь серйозному. Пройшло півтора року, коли акторові зателефонували знову з питанням: “Чуєш, ти пам’ятаєш Fallout?”. Він сказав чесно, що: “Ні”.

Тоді Перлману пояснили, що гра до кінця 1997 року продалася тиражем близько 100 000 копій і несподівано стала успішною. Він відповів коротко: “Справді? Круто”. Чоловіку запропонували попрацювати над другою частиною, а далі над наступними іграми серії. Усі вони з часом перетворилися на великий бренд з купою ігор, успішною екранізацією та планами про реаліті-шоу.

При цьому сам Перлман ніколи не був геймером і жодного разу не проходив Fallout. Він описує свою участь максимально просто:

“Я сказав пару реплік. І, знаєте, отримав свої 40$ і сендвіч і пішов додому”, — каже він.

Актор визнав, що не розуміється на іграх або ПК. Це йому не завадило за роки своєї кар’єри попрацювати над озвучкою для великих серій на кшталт Call of Duty, Halo 2 та Halo 3. Але досі вважає, що для нього феномен Fallout залишається дивним.

“Вся ця штука з Fallout для мене як загадка”, — підсумовує актор.

Нагадаємо, нещодавно шлях Перлмана повторив інший актор озвучки Чарлі Кокс. Чоловік озвучив Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33, яка стала відкриттям 2025 року. Він зізнався, що провів на студії звукозапису лише кілька годин і взагалі не цікавився проєктом. Але коли про нього почали казали усі навколо замислився над придбанням консолі, щоб зрозуміти навколо чого так багато галасу.

Джерело: Games Radar