Новий Nissan N7 забезпечує 510-625 км пробігу при ціні від $16500

Nissan підготувала до випуску свій новий електромобіль N7. Ця модель поєднує доступну ціну і чималий запас ходу.
Nissan N7 став першим електромобілем бренду, створеним у межах спільного підприємства Dongfeng-Nissan. Новинка побудована на базі платформи Tianyan, яку також використовує Dongfeng 007. Візуально новинка має багато спільного з електричним седаном Dongfeng: LED-смуга спереду, обтічний силует та мінімалістичний дизайн.
Габарити нового електроседана Nissan становлять 4930 мм у довжину, 1895 мм у ширину та 1487 мм у висоту. Це трохи більше за Tesla Model 3 (4720 мм у довжину, 1848 мм у ширину і 1442 мм у висоту).
Компанія підготувала відразу 5 версій Nissan N7. Базову версію 510 Air оснащено акумулятором LFP місткістю 58 кВт•год, що забезпечує пробіг від 510 до 540 км за рейтингом CLTC. А для моделей із більшим пробігом встановлюють батарею на 73 кВт•год, яка дає змогу проїхати до 625 км.
На передній панелі Nissan N7 встановлено великий 15,6-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи у мінімалістичному оформленні. Операційна система працює на чипі Qualcomm Snapdragon 8295P від й підтримує модель штучного інтелекту DeepSeek R1. Завдяки цьому автомобіль краще розуміє наміри водія, що робить взаємодію із системою більш «людяною».
Новинка використовує розумну систему водіння від Momenta. Nissan запевняє, що це «передова інтелектуальна система преміум-класу». Вона підтримує навігацію на високій швидкості, навігацію з пам’яттю для міських маршрутів та інтелектуальне паркування у будь-яких сценаріях.
Стартова ціна Nissan N7 в базовій версії становить близько $16,5 тис. (119900 юанів). Ця версія напряму конкурує з новим BYD Qin L, який стартує з аналогічної позначки в 119800 юанів. Ціни всіх версій Nissan N7 представлені в наступній таблиці.
|Версія
|Початкова ціна
|Nissan N7 510 Air
|$16 500
|Nissan N7 510 Pro
|$17 800
|Nissan N7 625 Pro
|$19 200
|Nissan N7 510 Max
|$19 200
|Nissan N7 625 Max
|$20 500
Минулого року в Європі вийшов електричний спідстер Nissan Ariya NISMO з двигуном потужністю 320 кВт та розгоном до «сотні» за 5 секунд. Також компанія перевела на електричну тягу Nissan GT-R, запропонувавши потужність понад 1000 кВт та твердотілі батареї.
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Джерело: electrek
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