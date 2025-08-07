Новини WTF 07.08.2025 comment views icon

З Конституції США зникли розділи на офіційному сайті — на щастя, без правових наслідків

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Depositphotos

Громадяни, котрі бажали дізнатися про свої конституційні права з офіційної сторінки Конституції США, тривалий час не бачили деякі з них.

Частина 8 розділу Першої статті, а також її розділи 9 і 10, зникли не з самої Конституції, а лише з сайту Конгресу, де офіційно розміщений її текст. Інтернет-архіви, як Wayback Machine, показують, що ці частини зникли після 17 липня.

Частина “зниклого” з конституції США тексту / TechCrunch

Зниклі розділи стосуються повноважень, які має або не має Конгрес, а також обмежень повноважень окремих штатів. Зокрема, йдеться про, Habeas Corpus — повноваження, що захищають громадян від незаконного затримання. Вчора ввечері текст Конституції повернувся у повному обсязі. В X Бібліотека Конгресу заявила, що розділи були відсутні “через помилку кодування”

“Нам повідомили, що деякі розділи статті 1 відсутні на вебсайті “Конституція з коментарями”. Ми дізналися, що це пов’язано з помилкою кодування. Ми працюємо над виправленням цієї проблеми та очікуємо, що її буде виправлено найближчим часом”.

“ОНОВЛЕННЯ: Відсутні розділи вебсайту “Конституція з коментарями” відновлено. Підтримка “Конституції з коментарями” та інших цифрових ресурсів є критично важливою частиною місії Бібліотеки, і ми цінуємо відгуки, які попередили нас про помилку та дозволили нам її виправити”.

Зміна тексту Конституції США на вебсайті не змінює і не має жодного впливу на законодавство. Але цікаво, що вона відбувається після погроз посадовця адміністрації президента Дональда Трампа Стівена Міллера на початку цього року призупинити дію Habeas Corpus.

Джерело: TechSpot

