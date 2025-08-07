З Конституції США зникли розділи на офіційному сайті — на щастя, без правових наслідків

Громадяни, котрі бажали дізнатися про свої конституційні права з офіційної сторінки Конституції США, тривалий час не бачили деякі з них.
Частина 8 розділу Першої статті, а також її розділи 9 і 10, зникли не з самої Конституції, а лише з сайту Конгресу, де офіційно розміщений її текст. Інтернет-архіви, як Wayback Machine, показують, що ці частини зникли після 17 липня.
Повітряні сили США купують Tesla Cybertruck, щоб використовувати як мішені для ракет
Зниклі розділи стосуються повноважень, які має або не має Конгрес, а також обмежень повноважень окремих штатів. Зокрема, йдеться про, Habeas Corpus — повноваження, що захищають громадян від незаконного затримання. Вчора ввечері текст Конституції повернувся у повному обсязі. В X Бібліотека Конгресу заявила, що розділи були відсутні “через помилку кодування”
“Нам повідомили, що деякі розділи статті 1 відсутні на вебсайті “Конституція з коментарями”. Ми дізналися, що це пов’язано з помилкою кодування. Ми працюємо над виправленням цієї проблеми та очікуємо, що її буде виправлено найближчим часом”.
“ОНОВЛЕННЯ: Відсутні розділи вебсайту “Конституція з коментарями” відновлено. Підтримка “Конституції з коментарями” та інших цифрових ресурсів є критично важливою частиною місії Бібліотеки, і ми цінуємо відгуки, які попередили нас про помилку та дозволили нам її виправити”.
Сенатор США розслідує зв’язки голови Intel з Китаєм: Ліп-Бу Тан інвестував $200 млн у 600 китайських компаній
Зміна тексту Конституції США на вебсайті не змінює і не має жодного впливу на законодавство. Але цікаво, що вона відбувається після погроз посадовця адміністрації президента Дональда Трампа Стівена Міллера на початку цього року призупинити дію Habeas Corpus.
Джерело: TechSpot
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: