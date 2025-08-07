Сенатор США розслідує зв'язки голови Intel з Китаєм: Ліп-Бу Тан інвестував $200 млн у 600 китайських компаній

Ліп-Бу Тан / Intel

Призначення Ліп-Бу Тана на посаду генерального директора Intel викликало занепокоєння серед американських законодавців. За даними Reuters, сенатор США Том Коттон надіслав листа голові ради директорів Intel Френку Єрі, у якому попросив пояснити, чи компанія достатньо ретельно перевірила минулі ділові зв’язки Тана з китайськими технологічними фірмами, зокрема тими, що мають стосунок до китайських військових структур.

Intel бере участь у державній ініціативі Secure Enclave, яка має на меті захист мікроелектроніки, критично важливої для оборонної промисловості США. Компанія вже має контракт на близько $3 млрд із Пентагоном. Тож Коттон у своєму зверненні прямо запитав, чи минулі інвестиції Тана не ставлять під загрозу здатність Intel дотримуватись умов цих програм.

Раніше цього року агентство Reuters опублікувало розслідування, згідно з яким фонд Тана — Walden International — інвестував щонайменше $200 млн у більш ніж 600 китайських компаній, частина з яких була пов’язана з Народно-визвольною армією Китаю. Серед них — SMIC та інші структури, що мають зв’язки з державними оборонними корпораціями. Хоча формально Тан оголосив про продаж цих активів, у китайських реєстрах чимало компаній досі зазначені як холдинги, що викликало питання щодо дотримання вимог.

Ще один привід для запитань — минула діяльність Тана як керівника компанії Cadence Design Systems, яку він очолював до 2023 року. Cadence нещодавно визнала провину і погодилась сплатити понад $140 млн штрафу за постачання програмного забезпечення для проєктування чипів до китайського військового університету, що займається ядерними дослідженнями. Сенатор Коттон окремо поцікавився, чи рада директорів Intel знала про виклики до суду, отримані Cadence під керівництвом Тана, та які заходи були вжиті для запобігання ризикам.

Intel у відповідь заявила, що як компанія, так і її новий керівник “глибоко віддані національній безпеці Сполучених Штатів” та співпрацюватимуть із наглядовими органами.

Ця історія — не просто політичний скандал. Вона торкається фундаменту стратегії Intel. Компанія, яка прагне стати лідером у виробництві чипів і конкурувати з такими гігантами, як TSMC, серйозно переглядає технічний напрям: зокрема, розглядає можливість відмови від вузла 18A на користь 14A, щоб привабити таких клієнтів, як Apple та NVIDIA.

Аналітики визнають, що досвід Тана, зокрема його роль у формуванні китайської напівпровідникової індустрії, може бути цінним для відновлення позицій Intel. Але цей же досвід породжує серйозні запитання щодо потенційного конфлікту інтересів — особливо у зв’язку з компаніями, які зараз потрапили під експортні обмеження та санкції. Під керівництвом нового гендиректора Intel звільняє 24 тис. працівників та скасовує проєкти в кількох країнах.

Також ЗМІ повідомляють, що Intel вивчає можливість виділення частини своїх виробничих потужностей в окремі структури — на тлі боротьби за увагу інвесторів та конкурентів. І тут уже навіть не йдеться про репутацію: зв’язки керівника з іншими країнами можуть прямо вплинути на бізнес-рішення, держполітику та довіру партнерів.

Справи у Intel останнім часом йдуть не дуже добре. Після квартальних збитків компанія скорочує понад 5,5 тис. працівників у США. Через численні проблеми та погані фінансові показники Intel отримала кредитний рейтинг BBB.

Джерело: tomshardware