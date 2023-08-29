З нагоди 100-річчя Disney повторно випустить в український прокат мультфільми «Ваяна», «Зоотрополіс» та «Крижане серце»

Цьогоріч студія Disney святкує своє 100-річчя — на честь цієї події у кінотеатрах України плануються ексклюзивні покази трьох анімаційних хітів студії: охочі зможуть повторно переглянути мультфільми «Ваяна», «Зоотрополіс» та «Крижане серце», щоб сколихнути в пам’яті приємні спогади та віднайти якісь нові сенси у вже добре знайомих історіях.

В кінотеатрах України повторний прокат мультфільмів «Ваяна» (2016 року), «Зоотрополіс» (2016 року) та «Крижане серце» (2013 року) стартує з 14 жовтня.

Розклад кінопоказів

«Ваяна» (14-15 жовтня);

«Зоотрополіс» (21-22 жовтня);

«Крижане серце» (28-29 жовтня).

Святкові постери

Стисло про що мультфільми

«Ваяна» розповідає історію відважної дівчини, яка вирушає у далеку подорож відкритим океаном, щоб врятувати свій народ та знайти те, чого завжди прагнула — справжню себе. На шляху вона зустрічає колись могутнього напівбога Мауї, який стає її наставником, та допомагає впоратися з величезними монстрами та іншими труднощами.

«Зоотрополіс» показує сучасний мегаполіс, який зовсім не схожий на інші. Місто, де разом живуть тварини з різних середовищ. Місто, де незалежно від того, ким ти є, від найбільшого слона до найменшої землерийки, можеш бути ким завгодно. Це історія про офіцера-новачка Джуді Гопс, яка стає першим кроликом у поліції, де служать великі і сильні тварини. Щоб показати себе, вона хапається за можливість розкрити складну справу, навіть якщо це означає співпрацю з лисом-шахраєм Ніком Крутихвостом.

«Крижане серце» — казкова історія Анни та Ельзи, двох сестер з чарівного королівства Арендель, які заради одне одного готові на будь-що. В команді з суворим альпіністом Крістофом та його вірним оленем Свеном, а також кумедним сніговиком на ім’я Олаф вони підкорюють власний Еверест, та борються зі стихією, намагаючись врятувати королівство.

100-річчя Disney

16 жовтня 1923 року брати Волтер та Рой Діснеї заснували невелику анімаційну студію Disney Brothers Cartoon Studio, яка пройшла довгий шлях становлення та перетворення на одну з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі. 100 років — багато, і мало водночас. І сьогодні в кожного Disney, чий вплив на попкультуру важко переоцінити, асоціюється з різними творами мистецтва та спогадами з дитинства. Раптом маєте якусь цікаву особисту історію, так чи інакше пов’язану з Disney, чи список улюблених фільмів/серіалів/мультфільмів, ласкаво просимо у коментарі 😉

Промо до ювілею