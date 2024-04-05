З січня 2024 року «Дія» зареєструвала 57+ тис. ФОПів в Україні — новий абсолютний рекорд

Загалом з травня 2021 року та запуску автоматичної реєстрації ФОП, українці відкрили 535 021 новий бізнес.

За перші три місяці 2024 року через застосунок або портал «Дія» було відкрито 57 665 нових бізнесів — це новий абсолютний рекорд. Ось показники першого кварталу попередніх років для порівняння:

2024 рік — 57 665

2023 рік — 40 713

2022 рік — 28 849

58% реєстрацій припало на жінок, тоді як чоловіки ставали підприємцями трохи рідше — 42%.

Загальна кількість реєстрацій ФОП в Україні за 2023 рік досягла 300 тис., згідно з даними Опендатабот. Найпопулярніші сфери — роздрібна та оптова торгівля, ІТ, надання індивідуальних послуг та діяльність із забезпечення стравами та напоями.