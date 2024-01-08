Новини Україна 08.01.2024 о 10:28 comment views icon

В Україні у 2023 році зареєстровано понад 300 тис. нових ФОП: лідирують торгівля та IT, а топи серед регіонів — Київ та Дніпропетровщина

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

За даними Опендатабот, торік в Україні зафіксовано 304 048 нових реєстрацій ФОП, що на 7% більше ніж у 2021-му.

Найпопулярніші сфери — роздрібна та оптова торгівля, ІТ, надання індивідуальних послуг та діяльність із забезпечення стравами та напоями.

В Україні у 2023 році зареєстровано понад 300 тис. нових ФОП: лідирують перукарні та салони краси, а топи серед регіонів — Київ та Дніпропетровщина

Серед ФОПів, що надають індивідуальні послуги, лідирували перукарні та салони краси — 18 059 нових бізнесів.

В Україні у 2023 році зареєстровано понад 300 тис. нових ФОП: лідирують перукарні та салони краси, а топи серед регіонів — Київ та Дніпропетровщина

Серед регіонів за кількістю реєстрацій лідирував Київ (14,8%), Дніпропетровська (8,97%) та Львівська (7,73%) області (місце реєстрації бізнесу може відрізнятись від фактичного місця діяльності).

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Technical Support (Casgate) Overonix Technologies

Frontend developer (React) Go Interactive

Back-End Engineer (Python) Go Interactive

Серед регіонів за кількістю реєстрацій лідирував Київ (14,8%), Дніпропетровська (8,97%) та Львівська (7,73%) області (місце реєстрації бізнесу може відрізнятись від фактичного місця діяльності). 

У порівнянні з ФОПами нові компанії відкривались на так часто і не досягли показників, зафіксованих до початку повномасштабного вторгнення.

Курс Проджект-менеджмент в IT.
Навчайся у найкращих, курс проводить Тарас Федорук, найкращий PM за версією Ukrainian IT Awards у 2019 році.
Вивчити курс

В Україні у 2023 році зареєстровано понад 300 тис. нових ФОП: лідирують перукарні та салони краси, а топи серед регіонів — Київ та Дніпропетровщина

Загалом у 2023-му відкрито 37 297 нових компаній — на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів.

В Україні у 2023 році зареєстровано понад 300 тис. нових ФОП: лідирують перукарні та салони краси, а топи серед регіонів — Київ та Дніпропетровщина

Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали оптова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.

В Україні у 2023 році зареєстровано понад 300 тис. нових ФОП: лідирують перукарні та салони краси, а топи серед регіонів — Київ та Дніпропетровщина

Як й у випадку з відкриттям ФОПів, найбільше нових компаній реєстрували у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині (на ці три регіони припадає майже половина реєстрацій нових справ).

Національна стратегія доходів: ФОПи 3 групи отримають ставку податку до 17% та обов’язок використовувати РРО

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Винні шафи зберігають смак і аромат вина. Вони мають систему потоку повітря і окремі температурні зони
Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Великий об’єм, дві двері та маса функцій. Що таке холодильники Side-by-Side і кому вони підійдуть

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати