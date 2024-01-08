В Україні у 2023 році зареєстровано понад 300 тис. нових ФОП: лідирують торгівля та IT, а топи серед регіонів — Київ та Дніпропетровщина

За даними Опендатабот, торік в Україні зафіксовано 304 048 нових реєстрацій ФОП, що на 7% більше ніж у 2021-му.

Найпопулярніші сфери — роздрібна та оптова торгівля, ІТ, надання індивідуальних послуг та діяльність із забезпечення стравами та напоями.

Серед ФОПів, що надають індивідуальні послуги, лідирували перукарні та салони краси — 18 059 нових бізнесів.

Серед регіонів за кількістю реєстрацій лідирував Київ (14,8%), Дніпропетровська (8,97%) та Львівська (7,73%) області (місце реєстрації бізнесу може відрізнятись від фактичного місця діяльності).

У порівнянні з ФОПами нові компанії відкривались на так часто і не досягли показників, зафіксованих до початку повномасштабного вторгнення.

Курс Проджект-менеджмент в IT. Навчайся у найкращих, курс проводить Тарас Федорук, найкращий PM за версією Ukrainian IT Awards у 2019 році. Вивчити курс

Загалом у 2023-му відкрито 37 297 нових компаній — на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів.

Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали оптова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.

Як й у випадку з відкриттям ФОПів, найбільше нових компаній реєстрували у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині (на ці три регіони припадає майже половина реєстрацій нових справ).