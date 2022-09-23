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З’явилися дані про ціни на Google Pixel 7 та Pixel 7 Pro в США — від $599 до $1099

З’явилися дані про ціни на Google Pixel 7 та Pixel 7 Pro в США — від $599 до $1099

Хоча Google офіційно анонсувала смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro ще на травневій конференції I/O, повноцінна презентація цих пристроїв відбудеться лише за кілька тижнів. Але ще до цієї події в мережі з’явилась інформація про ціну майбутніх смартфонів.

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Згідно з наявною інформацією, ціна Pixel 7 і Pixel 7 Pro складе від $599 і $899 відповідно – як і для пристроїв попереднього покоління. В обох випадках мова йде про базові конфігурації зі сховищем місткістю 128 ГБ. Передбачається, що ціни на окремі версії виглядатимуть наступним чином:

  • Pixel 7 8/128 ГБ – $599;
  • Pixel 7 8/256 ГБ – $699;
  • Pixel 7 Pro 12/128 ГБ – $899;
  • Pixel 7 Pro 12/256 ГБ – $999;
  • Pixel 7 Pro 12/512 ГБ – $1099.

Загалом заявлені ціни виглядають нижчими, ніж у конкуруючих пристроїв. Так, базова версія Samsung Galaxy S22 стартує в американському роздрібному продажі з ціни $799,99, а новий Apple iPhone 14 коштує від $799.

Що цікаво, обізнані джерела говорять, що в США смартфони Google Pixel 7 і Pixel 7 Pro можуть надійти у попередній продаж разом із купоном на $100 або ваучером на $200 (у разі старшої моделі). Поки що не уточнюється, чи будуть для цих акцій якісь додаткові умови.

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Джерело: phonearena


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