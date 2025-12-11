З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a

Pixel 10a став повною копією Pixel 9a

Google готує Pixel 10a до весняного релізу 2026 року, але нові витоки свідчать, що оновлення вийде максимально скромним. У мережу потрапила інформація про сертифікацію моделі для роботи в мережі Verizon, якою поділився відомий інсайдер Евaн Бласс. Документ розкриває ключові характеристики майбутнього бюджетника — і вони майже повністю повторюють Pixel 9a.

Характеристики Google Pixel 10a

Google Pixel 10a отримає 6,28-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення зображення до 120 Гц. Це той самий формат, що й у 9a, лише з незначною різницею в діагоналі — попередній смартфон мав 6,285 дюйма.

За даними сертифікації, Google залишає ті самі 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ базового сховища. Акумулятор теж без змін — 5100 мА·год, зі звичною для лінійки потужністю заряджання біля 23 Вт. Про чипсет у документах згадок немає, але попередній витік підтверджує Tensor G4 — той самий, що й у Pixel 9a, тільки з вищою частотою.

Основний блок камер на спинці знову матиме знайому “планку” з двома модулями: головний 48 Мп (f/1.7) та ультраширококутний 13 Мп (f/2.2). За автопортрети відповідає 13 Мп камера в отворі дисплея по центру.

Корпус Pixel 10a збереже товсті рамки, пластикову задню панель, традиційне розміщення кнопок гучності під клавішею живлення та симетричні вирізи під динамік і мікрофон знизу. Видимі антени на боках також нікуди не зникають.

Загалом озвучені дані про Google Pixel 10a свідчать про майже повну повторюваність характеристик попередньої моделі. Ціна також очікується на рівні близько $499.

Якщо Google не змінить стратегію, Pixel 10a має отримати стандартні 7 років оновлень — одну з ключових переваг Pixel у бюджетному сегменті. А Pixel 9a, зі свого боку, може різко подешевшати після релізу “новинки”, що потенційно зробить його популярним варіантом серед тих, хто хоче “чистий Android” без переплат.

Джерело: wccftech, gsmarena