Новини Пристрої 07.03.2024 о 14:37 comment views icon

Процесор (SoC) Tensor G4 від Google матиме покращене управління теплом та енергоефективність

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Юрій Орос

Автор новин

Процесор (SoC) Tensor G4 від Google матиме покращене управління теплом та енергоефективність

Цього року вийде мобільний процесор (SoC) Tensor G4 від Google, яка стане основою для Pixel 9, Pixel 9 Pro і можливо Pixel Fold 2. Нова інформація з Кореї підтверджує попередні чутки про те, що G4 вироблятиметься на заводі Samsung за 4-нм техпроцесом.

Tensor G4 матиме покращене управління тепловиділенням і кращу продуктивність і вищу ефективність. Схоже, що він буде кроком вперед у порівнянні з G3 у всіх можливих аспектах, передає GSMArena.

Цікаво, що Exynos 2400, який встановлюють у флагманські Samsung Galaxy S24 і S24+ (на частині ринків), також вироблятиметься на тому самому заводі. Поки можна сказати, що Google, та ще кілька великих гравців (включаючи Марка Цукерберга з Meta та генерального директора Open AI Сема Альтмана) прагне менше залежати від тайванської TSMC яка наразі займає близько 50% ринку.

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