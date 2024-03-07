Процесор (SoC) Tensor G4 від Google матиме покращене управління теплом та енергоефективність

Цього року вийде мобільний процесор (SoC) Tensor G4 від Google, яка стане основою для Pixel 9, Pixel 9 Pro і можливо Pixel Fold 2. Нова інформація з Кореї підтверджує попередні чутки про те, що G4 вироблятиметься на заводі Samsung за 4-нм техпроцесом.

Tensor G4 матиме покращене управління тепловиділенням і кращу продуктивність і вищу ефективність. Схоже, що він буде кроком вперед у порівнянні з G3 у всіх можливих аспектах, передає GSMArena.

Цікаво, що Exynos 2400, який встановлюють у флагманські Samsung Galaxy S24 і S24+ (на частині ринків), також вироблятиметься на тому самому заводі. Поки можна сказати, що Google, та ще кілька великих гравців (включаючи Марка Цукерберга з Meta та генерального директора Open AI Сема Альтмана) прагне менше залежати від тайванської TSMC яка наразі займає близько 50% ринку.

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