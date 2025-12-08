За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс

Скасована Postal: Bullet Paradise

За два дні в серії Postal сталося більше, ніж у деяких студій за рік: Running With Scissors встигла анонсувати нову гру, посваритися з фанатами й скасувати проєкт. А ще, схоже, закривають студію.

Ця історія безперечно заслуговує на “Оскар”. Мова про Postal: Bullet Paradise — спін‑оф, розробку над яким передали новоствореній студії Goonswarm Games. Оригінальні творці серії Running With Scissors виступали видавцем. Анонс нового проєкту відбувся 3 грудня і замість передчуття майбутніх продажів довелося у поспіху закрити гру. Здавалося, що може піти не так? Все дуже просто, оскільки ми живемо в 2025 році: штучний інтелект.

RWS написали в X (Twitter), що були “переповнені негативними відгуками” від шанувальників Postal. Виявилося фанати побачили в грі контент, який “дуже ймовірно, створений штучним інтелектом”. Видавець одразу заявив, що через “надзвичайну шкоду бренду та репутації” проєкт закрито, а довіра до команди Goonswarm Games “підірвана”. А от розробники кажуть, що “зіткнулися з хибними звинуваченнями щодо ШІ”, що не виправило ситуацію.

Втім, публічна заява стала не кінцем, а кульмінацією конфлікту. Виконавчий директор RWS Майк Джаррет у Discord емоційно заперечував звинувачення у використанні ШІ. І тоді його захейтили з подвійною силою. Паралельно в переписці від одного розробника зʼявилося висловлювання, яке спільнота сприйняла як образу щодо людей з інвалідністю. Цей імпульсивний випад породив ще більше суперечок і невдоволення. Пізніше студія вибачилась перед усіма, хто почувався ображеним у “запалі моменту”. Але людей, які в Discord погрожувати вбити команду, видалили з каналу.

Коли чат в Discord перестав виглядати як типові коментарі в TikTok або Telegram, студія RWS пообіцяла рухатись далі та готувати нові релізи й оновлення, які вийдуть у 2026 році та пізніше. Конкретні плани вони не розкрили.

А от майбутнє Goonswarm Games цікавіше — його немає. Після “великої кількості погроз, образ та глузувань” команда вирішила припинити існування. Тобто трагікомедія навколо Postal: Bullet Paradise перетворилася не просто на скасування проєкту, а на закриття студії, яка не встигла випустити навіть свій перший проєкт. За словами гендиректора Goonswarm Games Артема Коровкіна, це вплине на дев’ятьох розробників та підрядників.

“Ми все ще володіємо вихідним кодом, але не вважаємо, що продовжувати розробку цього проєкту реалістично”, — додає гендиректор Goonswarm.

Так і завершився “блокбастер” з анонсом, звинуваченнями, хейтом, образою почуттів людей з інвалідністю, скасуванням гри і закриттям студії. Якщо дивитися на ситуацію загалом, то Goonswarm Games екстерном отримала ультимативний досвід життя в геймдеві.

Зазначимо, що франшиза Postal бере свій початок у 1997 році, коли студія Running With Scissors випустила перший шутер для Mac та Windows. Відтоді серія отримала кілька продовжень і спін‑офів: від культової Postal 2, для якої готують VR-версію, до найновішої Postal 4: No Regerts (2022). Хоча останню зустріли настільки “холодно”, що Metacritic назвав її першою в ТОП-10 найгірших ігор року. Окремо варто згадати ретро‑”бумер‑шутер” Postal: Brain Damaged, а також рімейк другої гри, який нині розробляється під назвою Postal 2 Redux.

