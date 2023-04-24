Забагато G: напередодні появи мереж 6G потенціал 5G багато в чому не розкритий – Bloomberg

Після багатьох років ажіотажу навколо впровадження 5G попит на високошвидкісний зв’язок все ще викликає питання. Трійка провідних операторів зв’язку США – AT&T, T-Mobile та Verizon – вклала в їхній розвиток понад $100 млрд. В AT&T називали 5G ключем до майбутнього, сподіваючись на «такі речі, як доповнена реальність» та «наступне покоління програм», проте епоха розквіту подібного контенту, говорячи обережно, ще попереду.

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Остін Карр з Bloomberg називає галас навколо 5G маркетинговим ходом, порівнюючи кампанію з продажами великої кількості лез для гоління одним відомим брендом.

Мережі 5G, окрім вищої швидкості, схоже, не принесли революційних інновацій, як це було з попередніми двома поколіннями. Коли зв’язок 3G вперше прийшов у маси, він перемістив мобільні пристрої з того, що Стів Джобс одного разу назвав «маленьким інтернетом», у світ інтернету повноцінного, порівнянного з тим, який можна було бачити на комп’ютері. Це було настільки важливим, що Apple навіть назвала другу версію свого смартфона iPhone 3G.

Поява зв’язку LTE, який називають також 4G, принесла на мобільні пристрої високоякісне відео та потокові трансляції та трансформували всі сфери діяльності, для яких був потрібний більший трафік. Як і з попереднім оновленням мереж, онлайн-сервіси якісно змінилися.

Попередній досвід сформував завищені очікування від нового стандарту, 5G. Компанії чекали буму робототехніки та дронів, віртуальної реальності та метавсесвітів, голографічних комунікацій та буму блокчейну. Однак технології не встигали за розвитком мереж і до останнього все більше скепсису.

Наприкінці 2021 року CEO T-Mobile Майк Зіверт красиво сформулював контраст очікування та реальності: «Смартфон 5G – перший кілер-застосунок епохи 5G».

Зараз все більше оглядачів розчаровані тим фактом, що використання 5G мало чим відрізняється від експірієнсу з 4G. Купуючи смартфони 5G, люди, по суті, займаються тим самим, що і на своєму попередньому телефоні LTE – вкрай мало нових інтересів, що виправдовують такий перехід практично. Не те щоб у ньому було щось погане (за винятком зростання вартості тарифів) – просто немає жодної кілер-фічі. Оператори говорять про більш стабільне покриття у важкодоступних регіонах та потенційно більший трафік, але продовжують сподіватися на майбутнє.