Південна Корея планує запустити першу мережу 6G у 2028 році

У понеділок Південна Корея оголосила, що планує запустити власну мережу шостого покоління мобільного зв’язку у 2028 році — на два роки раніше, ніж планувалось — в рамках проєкту під назвою «K-Network 2030».

Разом з тим уряд країни стимулюватиме місцеві компанії до виробництва обладнання, запчастин та матеріалів для технології 6G. Також буде розроблено відкриту мережу радіодоступу, сумісну з будь-яким пристроєм — це дозволить мобільним операторам та підприємства надавати більш гнучкі послуги.

Нині Південна Корея займається техніко-економічним обґрунтування проєкту дослідження та розробки основних технологій 6G. Вартість проєкту — 625,3 млрд вон (приблизно $482 млн).

За даними Міністерства науки та ІКТ, проєкт допоможе країні забезпечити «якнайшвидше домінування майбутніх бездротових частот» та зберегти свої позиції в глобальній конкуренції за майбутню мережеву інфраструктуру.

У звіті компанії IPlytics сказано, що в той час, як у розробці технології 4G переважно домінували американські та європейські компанії, південнокорейські компанії взяли лідерство в розробці 5G. На додаток, минулого року на Південну Корею припадало 25,9% від кількості патентів 5G — країна прагне досягти 30% або більше в конкуренції за патенти 6G.

Індія також планує запустити 6G-мережу до кінця цього десятиліття. Раніше країна оголосила про створення профільної робочої групи.

Джерело: Neowin