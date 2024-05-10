Забудьте про Землю — NASA планує запустити роботизований маглев на Місяці у 2030-х роках

Маглев або магнітоплан — це потяг на магнітній підвісці, що приводиться в рух та керується магнітними силами. І попри те, що технологія ще недостатньо розвинулась на Землі, американська космічна агенція планує запустити цю диво-залізницю на Місяці у найближче десятиліття.

Проєкт, радше схожий на науково-фантастичний сюжет, дістав назву «Flexible Levitation on a Track» (FLOAT) і отримав фінансування на подальше дослідження. За даними NASA, подібний темп проєктування та подальшої розробки, дозволить запустити маглев і транспортувати матеріали поверхнею Місяця вже у 2030-х роках.

«Ми хочемо побудувати першу місячну залізничну систему, яка забезпечить надійне, автономне та ефективне транспортування корисного вантажу на Місяці», — написав у блозі NASA керівник проекту Етан Шалер, інженер-робототехнік Лабораторії реактивного руху NASA. «Стійка і довговічна роботизована транспортна система матиме вирішальне значення для щоденної роботи постійної місячної бази у 2030-х роках».

Відповідно до початкового проєкту NASA, FLOAT використовуватиме «магнітних роботів, що паритимуть над тришаровою плівковою доріжкою на поверхні Місяця» — до них кріпитимуться візки, що рухатимуться з приблизною швидкістю 1,61 км/год. Планується, що вони щоденно транспортуватимуть 100 тонн матеріалу до та з майбутньої місячної бази космічної агенції.

NASA планує відправити астронавтів на Місяць вже у 2026 році в рамках місії Artemis III. Тим часом Artemis II, раніше заплановану на листопад 2024-го, перенесли на вересень 2025-го — місія, у складі 4 осіб, повторить шлях «‎Оріона», який облетів Місяць у 2022-му без екіпажу. Щоправда нещодавно виявилось, що космічний корабель під час попереднього польоту мав проблеми з теплозахисним екраном, тож, можливо, слід очікувати на чергове перенесення дат.

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Джерело: livescience, NASA