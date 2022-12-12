Корабель «Оріон» приводнився в Тихому океані після обльоту Місяця в межах тритижневої місії NASA Artemis I

Космічний корабель NASA Orion повернувся на Землю. Капсула без екіпажу приводнилася до Тихого океану біля мексиканської Нижньої Каліфорнії близько 12:40 за східним часом (19:40 за Київським часом) у неділю. Це ознаменувало успішне закінчення місячної місії Artemis I.

На фінальному етапі місії під час повернення на Землю капсула досягла швидкості 24500 миль на годину (39429 км/год), а її теплозахисний екран витримував температуру близько 5000 градусів за Фаренгейтом (близько 2760 Цельсія). Загалом за 25,5 дня місії капсула Orion подолала близько 1,4 млн миль (близько 2,25 млн км).

Після кількох затримок ракета NASA Space Launch System (SLS) стартувала 16 листопада та відправив капсулу Orion для місії навколо Місяця. Капсула пройшла в межах 130 км від поверхні Місяця, перш ніж віддалитися на відстані 91,7 тис. км від Місяця, де вона вийшла на далеку орбіту. Приблизно в середині місії космічний корабель досяг відстані 268 563 милі (432 210 км) від Землі, що є найбільшою відстанню, пройденою будь-яким космічним апаратом, розрахованим на перебування людей усередині.

Splashdown. After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

При вході в атмосферу землі капсула виконала маневр «пропуску входу». Вона спочатку поринула у верхні шари атмосфери, потім піднялася, після чого вже остаточно увійшла до атмосфери. Це допомогло апарату приводнитись у заданому районі. Вперше космічний апарат, призначений для перевезення людей, здійснив такий маневр. Досягши висоти близько 24 000 футів (близько 7300 метрів) капсула почала розгортати парашути, щоб знизити швидкість перед приводненням.

Тепер NASA почне збирати дані з розташованих на борту капсули манекенів, оснащених датчиками, щоб підготуватися до майбутніх місій за участю людей. Друга місія NASA Artemis запланована на 2024 рік. Вона передбачає відправлення астронавтів у подорож навколо Місяця. Зрештою, NASA планує повернути людей на поверхню Місяця в рамках місії Artemis III, але це може статися не раніше 2026 року.

Джерело: The Verge