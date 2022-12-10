“Залишилось 400-500 сторінок”: Джордж Мартін розповів про прогрес у написанні “Вітрів зими” — шостого роману серії “Пісня льоду й полум’я”

У шоу “Toing Out The News” Стівена Колберта “просмажили” Джорджа Мартіна за затримку, назвавши письменника “справді жалюгідним”. Той, лише посміявся у відповідь і сказав, що до завершення книги — “ще 400-500 сторінок”.

Шанувальники “Пісні льоду та полум’я” Джорджа Р. Р. Мартіна — романів, адаптованих для серіалів HBO Max “Гра престолів” та “Дім дракона” — вже звикли до новин про “процес” роботи над “Вітрами зими” (шостою книгою серії), який затягнувся на 11 років.

Але останні обіцянки Мартін звучать досить щиро — в одному з епізодів “Toing Out The News” Стівена Колберта письменник розповів, що написав “1100-1200 сторінок, і ще 400-500 попереду”.

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У шоу анімований доктор Айк Блум (озвучений актором Ікечукву Уфомаду з фільму Інспектор Ай /Inspector Ike) називає Джорджа Мартін “письменником, що бореться” і каже, що “у когось проблеми з дотриманням термінів”. Блум дзвонить надзвичайно продуктивному письменнику-криміналісту Джеймсу Паттерсону і просить у нього поради для Мартіна — як прискорити роботу над книгою.

Паттерсон спочатку запитує, наскільки далеко Мартін відклав свій граничний термін, і, здається, приголомшеним, коли дізнається про велику затримку. Він припускає, що у Мартіна “письменницький запор”, і радить змінити методи письма, зокрема не використовувати комп’ютер DOS і текстовий процесор WordStar:

“Спробуйте щось інше, тому що це не працює”.

Мартін часто заявляв, що його дратують фанати та інтерв’юери, які постійно обурюються через його повільний прогрес у “Вітрах зими”, бо письменник відкладає книгу на другий план і працює над іншими шоу та проєктами HBO. Але у шоу Джордж, здається, принаймні намагається реагувати на набридливі запитання з гумором. Утім письменник кволо реагує на пропозицію поділити “Вітри зими” на частини (враховуючи, що книгу на 1700 сторінок насправді дуже важко осягнути фізично).

“Завдання вирішено!” – каже Паттерсон. “Ви розбиваєте 1100 сторінок на три книги… І відправляєте по одній книзі на рік. Всі будуть щасливі, а ви випередите графік!”.

Мартін лише посміхається у відповідь.

Напередодні виходу фінальної серії першого сезону “Дому дракона” (приквела “Гри престолів”) – письменник Джордж Мартін також побував у гостях у Стівена Колберта. Під час 10-хвилинного інтерв’ю співрозмовники, зокрема, обговорили нинішній, далекий від утопічного, стан світу та порушили тему ядерної війни.

“Що ми робитимемо, якщо путін дійсно застосує ядерні бомби? Хотів би я мати дракона, щоб полетіти в кремль!”, — сказав тоді Мартін.