Джордж Мартін хотів, щоб «Гра престолів» отримала щонайменше 10 сезонів, а ще краще — 12 чи 13

У неділю ввечері, коли на каналі HBO дебютував серіал «Дім дракона», Джордж Мартін поговорив з The Wall Street Journal про адаптацію його популярних книг.

«Гра престолів» стала величезним хітом та зібрала за попередні роки величезну кількість шанувальників, але співавтори серіалу Девід Беніофф та Д. Б. Вайс вирішили завершити його після восьми сезонів. Мартін стверджує, що виступав за істотно більшу кількість сезонів та розширення оповіді.

«Я казав, що має бути як мінімум 10 сезонів, а можливо, 12, 13».

Мартін мало що зміг зробити на заключному етапі «Ігри престолів» – події серіалу виходили за рамки сюжетної лінії, встановленої опублікованими на той момент книгами.

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«Я не зробив жодного внеску у завершальні сезони, крім, як ви знаєте, створення світу, історії та всіх персонажів», — сказав письменник. «Я вважаю, що зараз у мене більше впливу [на «Дім дракона»], ніж на оригінальне шоу».

Також Мартін розповів про незвичний процес розробки спін-оффу основної серії, коли п’ять команд, що розробляють окремі концепції, відвідали його у Санта-Фе, штат Нью-Мексико, щоб запропонувати свої ідеї.

«Це було схоже на те, що ми були в плей-офф НФЛ, і я треную всі команди».

Джерела: Variety, The Wall Street Journal