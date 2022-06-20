Запуск Xbox в Україні — консолі Xbox Series S почнуть продавати з 28 червня за ціною 12 тис. грн

Схоже, анонсований місяць тому запуск Xbox в Україні нарешті став реальністю. Одразу декілька українських магазинів почали пропонувати можливість оформити попереднє замовлення на ігрову консоль Xbox Series S.

Мова йде про магазини, які займаються продажем офіційної техніки. Наприклад, на головній сторінці Comfy демонструється банер з інформацію, що Xbox скоро з’явиться «офіційно в Comfy». На сторінці Xbox Series S на запитання користувача, чи це «офіційна консоль в нашій країні», магазин відповів «Так».

Згідно з наявною інформацією, купити Xbox Series S в Україні можна буде з 28 червня за ціною 11999 грн. Редакція ITC.UA направила запит до офісу Microsoft, але на момент підготовки матеріалу відповідь ще не надійшла. То ж поки не зрозуміло, чи йде мова про повноцінний запуск Xbox в Україні (з локалізацією, цінами в гривні, доступом до відповідних сервісів та підписки), чи поки що починається лише продаж ігрових консолей.

Дуже схоже, що Xbox офіційно продаватиметься в Україні дуже скоро — з 28 червня. Вже доступне передзамовлення на MOYO, продаватиме й сама Розетка, але поки Series S. Офіційний продаж не означає появу 🇺🇦 регіону на консолі. Nintendo Switch продається офіційно, укр регіону немає. pic.twitter.com/dbrW4SQfpB — Andrii Petrunia (@RITTER3) June 18, 2022

Нагадаємо, робота над запуском Xbox в Україні ведеться вже деякий час. Перша інформація з цього приводу з’явилась ще у 2020 році. Минулого року Мінцифра повідомила, що працює з Microsoft над цим проєктом, а наприкінці травня Михайло Федоров розповів про зустріч з президентом Microsoft Бредом Смітом та повідомив та запевнив, що Xbox офіційно запуститься в Україні.